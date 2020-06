‘Quella notte in Hotel mi ha messo le mani…’ Gemma Galgani sputtanata dall’ex cavaliere di Uomini e donne

Uomini e Donne, Juan Luis racconta la sua verità su quella notte passata insieme a Gemma: «La verità su quella notte in hotel…»

Il trono over di Uomini e Donne continua a tenere ad incollati al piccolo schermo milioni di italiani soprattutto per le vicende amorose di Gemma Galgani. Il suo ex corteggiatore Juan Luis, intervistato da Fanpage.it, ha deciso di esprimere la sua opinione in merito alla conoscenza della dama torinese con Sirius di soli 26 anni e, allo stesso tempo, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Juan Luis, commenta la storia d’amore di Gemma

Sembra che per la dolcissima Gemma Gagani ogni storia d’amore che intraprende finisce sempre per deluderla. Parliamo appunto della frequentazione con Juan Luis Ciano, che a quanto pare non è andata come desiderava. Sono passati molti mesi dalla fine dell’esperienza dell’odontoiatra napoletano ma raggiunto da Fanpage.it, Ciano non si è tirato indietro nel commentare la liaison amorosa del momento tra Gemma e il suo giovane corteggiatore e di parlare del suo percorso insieme alla dama torinese.

Nel dettaglio, il cavaliere ha affermato che quaranta anni di differenza tra la dama e Nicola Vivarelli sono davvero tanti e che il giovane potrebbe essere suo nipote. L’uomo pensa che lo faccia solo per spettacolo:

“Quello è uno show. Fuori dalla trasmissione, Gemma è molto diversa da com’è in tv”.

Il racconto del cavaliere

In merito alla loro relazione, Juan Luis ha voluto raccontare la sua verità di quella notte passata insieme in hotel:

“(…) In tv, a proposito di quella notte trascorsa in hotel, Gemma ha riferito che avevo dormito come un pinguino e invece eravamo rimasti abbracciati tutto il tempo. Il giorno dopo mi ha accompagnato in stazione e ci siamo salutati molto affettuosamente…(…)”

Insomma, Gemma ha messo le mani attorno alla vita di Juan per tutto il tempo. E poi ha aggiunto:

“[…] Gemma era interessata a un legame fisico”.

