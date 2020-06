Gemma Galgani beccati a letto in Hotel nella stessa stanza, la vacanza bollente a Forte dei Marmi

Gemma Galgani beccati a letto in Hotel nella stessa stanza, la vacanza...

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, la verità sul loro rapporto: “Vacanze assieme nella stessa stanza”, parla l’agente del giovane cavaliere

E’ la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Stiamo ovviamente parlando di Gemma Galgani. Da più di dieci anni, la dama tornese tiene incollati milioni di italiani al piccolo schermo per seguire le sue intrigate relazioni amorose.

Quest’anno però un nuovo e giovane cavaliere ha deciso di presentarsi in studio per conquistarla. Di recente, l’agente di Nicola Vivarelli ha dichiarato che i due sarebbero pronti a trascorrere l’estate insieme.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: vacanze insieme

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano a frequentarsi lontano dalle telecamere. Nelle ultime settimane, il giovane cavaliere è stato più volte criticato e c’è chi, ancora oggi, nutre dubbi sul reale interesse del corteggiatore nei confronti della donna.

Di recente, la coppia è stata paparazzata a Roma mentre si concedevano una romantica passeggiata tra le vie della città eterna mano nella mano. Secondo quanto dichiarato dalla Galgani, in una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, tra loro due è scattato anche un bacio a stampo con la mascherina.

I due, inoltre, sarebbero pronti a viversi anche delle vacanze insieme. A dichiararlo è l’agente del 26 enne, Fabio, il quale raggiunto da Fanpage.it ha svelato alcuni aneddoti e curiosità sulla coppia.

Le parole dell’agente

L’agente del giovane ufficiale della Marina ha affermato che i due starebbe programmando una vacanza insieme ai Forte dei Marmi e prenoteranno una sola stanza per trascorrere del tempo assieme e approfondire la loro conoscenza:

“Andranno in vacanza insieme agli inizi di luglio a Forte dei Marmi. Resteranno in vacanza per una settimana o dieci giorni”

Pare, dunque, che la loro conoscenza proceda a gonfie vele.

Uomini e donne: ormone impazzito per il cavaliere 26enne