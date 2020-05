Gemma Galgani si fa il botox al viso? C’è chi sostiene di sì, ma dalla diretta interessata arriva rapida una smentita. La settantenne piemontese ha messo le cose in chiaro e ha negato con fermezza tutte le insinuazioni e le falsità che circolano sul suo aspetto fisico.

Da tempo corrono non pochi rumors. C’è chi ipotizza che il volto di Gemma Galgani non sia naturale al 100% e che la storica protagonista di Uomini e Donne si sia sottoposta a qualche ritocco estetico, al fine di ottenere un viso più armonioso e proporzionato.

I telespettatori di Uomini e Donne, infatti, nutrono più di un dubbio: la dama del Trono over ha fatto ricorso ad iniezioni di botox o acido ialuronico? La replica della settantenne torinese non si è fatta attendere.

Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, Gemma Galgani ha dichiarato con orgoglio di esser estranea a questo tipo di interventi estetici, fatta eccezione per un trattamento che le ha permesso di raddrizzare i denti:

“Io rifatta? Non è assolutamente vero. Sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto”