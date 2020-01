Gemma Galgani sorpresa senza trucco a lavoro: ‘Nessuno la riconoscerebbe’ – FOTO

Gemma Galgani pizzicata senza trucco. La celebre Dama Torinese del Trono Over di Uomini e Donne, irriconoscibile. La foto fa il giro del web

Gemma Galgani è ormai uno dei volti iconici del dating show condotto da Maria De Filippi, al punto da poter essere paragonato ad un ‘pezzo di storia’ di Uomini e Donne.

Acerrima nemica dell’altrettanta storia opinionista, la Vamp Tina Cipollari, Gemma Galgani è negli ultimi anni al centro dei gossip per le sue storie d’amore, in passato con Giorgio Manetti, con il quale tutti avevano sperato in un lieto fine, e l’ultimo Juan Luis Ciano che l’ha delusa rivelandosi un personaggio alla ricerca di visibilità, oltre ad avere ‘due piedi in una sola scarpa’.

Fuori dagli studi televisivi, la Dama Torinese del Trono Over è una persona completamente diversa. Ultimamente è stata pizzicata senza make up dai paparazzi risultando irriconoscibile. Scopriamo di più.

Gemma Galgani irriconoscibile senza trucco

Al di Fuori degli studi di Uomini e Donne, come tempo fa dichiarò anche l’ex Cavaliere del celebre dating show, Giorgio Manetti, la nostra amata Dama del Trono Over è una persona completamente diversa da quella che conosciamo, in numerose sue sfumature.

Uomini e Donne a parte, Gemma Galgani, coltiva la sua grande passione per il teatro, ed è proprio in quel frangente che è stata pizzicata senza trucco, concentrata con i suoi enormi occhiali neri intenta a leggere presumibilmente il copione.

La Dama del Trono over ‘un’altra persona a lavoro’ fuori da Uomini e Donne

Siamo soliti vedere la nostra Gemma sempre in abiti eleganti, raffinati, con i capelli ben acconciati e un trucco che mette in risalto la sua bellezza.

Nella realtà come rivelano le foto recentemente apparse sul web di recente è una donna assai semplice a lavoro, molto lontana da quello che è diventato un personaggio in Tv in questi lunghi 10 anni di presenza ad Uomini e Donne.

Ecco come è stata paparazzata recentemente la Dama Torinese: