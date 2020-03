Il Coronavirus devasta Gemma Galgani, lo straziante sfogo sui social della Dama di Uomini e Donne

Gemma Galgani ha pubblicato un post sui social con il quale ha preoccupato non poco i suoi follower. Il triste sfogo della Dama del Trono Over di Uomini e Donne

Gemma Galgani è tra le Dame più chiacchierate del Trono Over di Uomini e Donne, il quale come molti palinsesti è stato momentaneamente sospeso, data l’impossibilità di poter andare avanti con le registrazioni a causa dello Stato di Emergenza dettato dal Governo Italiano per il Coronavirus.

La celebre protagonista del pomeridiano di Maria De Filippi, anche lei in quarantena, è ultimamente attiva più del solito sui social, ove sta documentando queste giornate difficili per tutti.

Tra le Stories pubblicate poche ore fa su Instagram, una in particolare ha catturato l’attenzione dei follower. L’amaro sfogo della Dama Torinese desta preoccupazione. Scopriamo di più.

Gemma Galgani: ‘E’ devastante’

Poche ore fa la rivale di Tina Cipollari ha pubblicato una Stories sui social. Distrutta dal dolore Gemma Galgani si dice impotente nei confronti della pandemia, e le risulta devastante, come scrive tra le sue Stories poter solo guardare senza far nulla di concreto:

“È devastante vedere queste immagini e non poter fare niente, non poter essere utili quanto si vorrebbe”

rivela la Dama mentre scorrono le immagini del personale Sanitario stremato che da diverse settimane a questa parte, lavorano incessantemente senza badare alla stanchezza al fine di offrire le migliori cure a chi in questo momento combatte in ospedale (l’articolo continua dopo la foto):

Gemma Galgani, il messaggio ai suoi followers

La protagonista del trono over inoltre come molti Vip ha voluto contribuire anche lei nel sensibilizzare la popolazione a restare ora più che mai a casa, in questo momento assai difficile per il mondo intero.

Così come già accennato, ultimamente è più attiva che mai sui social, al fine di non solo intrattenere chi la segue ma anche offrire loro spunti con cui ammazzare il tempo a casa in modo sano:

‘Alla mattina ginnastica con Chiara’

scrive Gemma Galgani, che invita i suoi fan a non accantonare la sana attività fisica, data la sedentarietà di questi giorni.