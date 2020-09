Gemma Galgani sul lastrico “Ho perso il lavoro”: il dramma della dama

Gemma Galgani, brutto colpo per la dama: è rimasta senza lavoro, ecco cosa è successo dopo la pandemia da Coronavirus

Il Coronavirus ha stravolto la vita di tanti italiani, compresa quella della protagonista del trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani, infatti, ha confessato di avere perso il lavoro dopo il lock-down: ecco cosa è accaduto.

Gemma Galgani senza lavoro

Uno dei volti più amati di Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, quello di Gemma Galgani. E’ riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico per la sua gentilezza e sensibilità, quest’ultima ampiamente dimostrata in questi anni. Anche nella nuova edizione del dating show, è la protagonista indiscussa del trono over e dopo la burrascosa fine della conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli (Sirius), la dama torinese sembra pronta per rimettersi in gioco per cercare l’amore.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la donna ha parlato a cuore aperto della difficile situazione che sta vivendo dopo la pandemia da coronavirus che ha colpito l’intero Paese.

Il racconto della dama torinese

In una recente intervista rilasciata al settimanale citato, Gemma Galgani ha raccontato di aver perso il suo amato lavoro di direttrice di sala al Teatro Colosseo di Torino.

“Per il momento la programmazione del Teatro Colosseo di Torino è stata rinviata di mesi per via della pandemia. E non sappiamo quali saranno le normative per la ripresa. Io ho terminato di lavorare a marzo e sono a casa, senza neppure la cassa integrazione”

E poi ha aggiunto:

“Ma, al di là di questo, la cosa che più mi fa soffrire è lo stop forzato del teatro: è brutto vedere fermo un mondo cui ho dedicato tutta la mia vita”.

Come molti italiani, anche la dama torinese ha perso il lavoro e si ritrova anche senza cassa integrazione.