‘Non mi attrai, sei brutta’ Gemma umiliata da Jean Pierre: anticipazione Uomini e donne 2 ottobre

Uomini e Donne anticipazioni 2 ottobre: Gemma Galgani umiliata in studio , la reazione della dama torinese

Oggi pomeriggio andrà in onda, sempre alle ore 14:45, l’ultimo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e Donne. Protagonista indiscussa di questa nuova puntata Gemma Galgani che dovrà incassare un due di picche da parte di Jean Pierre.

Uomini e Donne, riassunto della puntata

La puntata di ieri ha visto come protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le prime due settimana della nuova stagione di Uomini e Donne non sono state semplici per la dama siciliana che ha dovuto fare i conti con il passato. Nelle scorse puntate, Ida ha precisato che non riesce ad archiviare la storia d’amore con Riccardo Guarnieri ed accettare l’idea che lui abbia voltato pagina e sia disposta a conoscere ed uscire con altre dame del parterre femminile.

Ida Platano intanto ha sentito altri cavalieri che, dopo l’ultima puntata, qualcosa sia cambiato. Dopo aver rifiutato per ben due volte il invito ad uscire di Armando Incarnato, la dama ha deciso di trascorrere una serata con il cavaliere napoletano e tra loro è scattato anche un bacio. Riccardo Guarnieri non l’ha presa bene e pare che sia addirittura geloso di lei. Le cose non vanno per il verso giusto neanche a Gemma Galgani che deve mandare giù un boccone amaro. Cosa è successo?

Gemma Galgani umiliata in studio

La dama torinese è stata rifiutata da Jean Pierre, il quale le ha detto senza troppi giri di parole che la considera solo un’amica e che per lei non prova alcuna attrazione fisica.

Il cavaliere, 70 enne, l’ha anche umiliata precisando che nel corso della sua vita ha avuto diverse relazioni con donne molto più brutte di lei. Insomma, Gemma Galgani sembra essere ancora molto lontana da suo sogno di trovare il principe azzurro…