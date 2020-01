Malore in studio per Gemma durante il ballo, Maria De Filippi costretta ad intervenire

Malore in studio per Gemma durante il ballo, Maria De Filippi costretta...

Anticipazioni del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, improvviso malore per la Dama Torinese Gemma Galgani, necessario il medico in studio. Ecco che cosa è accaduto

Gemma Galgani è ormai uno dei volti iconici del Dating Show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Da ormai 10 anni nel programma, la Dama Torinese non è riuscita però suo malgrado, a trovare la sua anima gemella.

Tanti gli uomini che hanno varcato il suo cammino, tra questi l’indimenticabile Giorgio Manetti, ma nessuno che l’abbia apprezzata per ciò che è. Molti invece come l’ultimo Juan Luis Ciano, l’hanno delusa rivelandosi alla ricerca di mera visibilità grazie alla sua figura ormai diveuta iconica nello Spettacolo.

Nel corso della prossima puntata del Trono Over che verrà trasmessa prossimamente su Canale 5, la rivale di Tina Cipollari ha accusato un improvviso malore, ma scopriamo di più su quanto accaduto.

Gemma Galgani, improvviso malore durante la puntata

Nella puntata del Trono Over che andrà prossimamente in onda, assisteremo ad una sfilata bollente tutta al Maschile.

Ad attirare l’attenzione delle donne ci sarà Massimiliano, il quale vestirà i panni della Stella di Holliwood Richard Gere in uno dei suoi Cammei ‘Uffiale Getiluomo’.

L’atmosfera si farà bollente, e Gemma Galgani per la forte emozione accuserà un forte malore tale da richiedere l’intervento della conduttrice, mentre Tina Cipollari chiederà di far entrare il medico in studio.

Gemma Galgani, la confessione in diretta

La Dama Torinese confesserà che la causa del suo improvviso mancamento è stata la fortissima emozione provata durante la sfilata degli uomini.

Dopo gli Uomini sarà la volta delle donne, e come altre Dame del parterre, anche la bella Gemma Galgani sfilerà con frizzante abito rosso, ancheggiando sulle mote di uno dei pezzi più celebri della grande Loredana Bertè.

Siete Pronti? Sarà una puntata tutta da scoprire.