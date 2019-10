Uomini e Donna anticipazioni 28 ottobre, Gemma Galgani tra le lacrime: “non ti sei reso conto che provo qualcosa per te?”

Tra poche ore andrà in onda, su Canale 5 alle ore 14:45, il primo appuntamento settimanale dedicato al trono over di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni del portale di gossip Il Vicolo delle News, la puntata di oggi sarà ricca di colpi di scena. Gemma Galgani delusa dal comportamento di Jean Pierre scoppia in lacrime,ecco cosa è successo.

Gemma Galgani in lacrime

La ricerca del principe azzurro sembra non procedere bene per Gemma Galgani. Per quale motivo? La dama torinese ha deciso di conoscere Jean Pierre in quanto ha catturato fin da subito la sua attenzione. Le cose non sono andate benissimo fin dal loro primo incontro. Il cavaliere ha rifiutato la dama sostenendo di vederla solo come un’amica e di non provare alcune attenzione nei suoi confronti. Ma dopo i dubbi, Jean Pierre ha deciso di conoscere Gemma. Nell’esterna avvenuta nella capitale tra i due è scappato un bacio.

Ma ecco che la serenità della dama torinese è “attaccata” da un altra dama che ha deciso di intraprendere questa esperienza televisiva solo ed elusivamente per conoscere Jean Pierre. Il cavaliere ha deciso di approfondire la conoscenza ma questo suo comportamento ha ferito la dama torinese che è scoppiata in lacrime dietro alle quinte del programma.

Il confronto con Jean Pierre

Dopo la puntata, la dama torinese ha raggiunto il cavaliere dietro le quinte per capire perché ha voluto conoscere un’altra donna. Ma Gemma Galgani non è riuscita a trattenere le lacrime e delusa ha affermato:

“Non riesco a capire più niente, perché hai fatto entrare quella signora? Tu ancora non ti sei reso conto che provo qualcosa per te?”

Si parlerà anche di Ida Platano che ha deciso di dare un’altra chance alla storia d’amore con Riccardo Guarnieri.