Gemiti d’amore in studio, Gemma Galgani: il messaggio da censura, il regalo piccante del cavaliere

Gemiti d’amore in studio, Gemma Galgani: il messaggio da censura, il regalo...

Continuano le avventure di Gemma Galgani nella versione ‘smart’ di Uomini e Donne. La Dama del Trono Over riceve una dedica piccante: chi è il cavaliere che gliel’ha inviata

Come è noto, per la mera gioia dei fan di Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi è ritornato dopo lunghe settimane di stop in una versione del tutto innovativa che si sposa con le necessità attuali, relative al mantenimento delle distanze.

Alle due postazioni Gemma Galgani e Giovanna Abate, le quali nelle ultime settimane hanno avuto modo di sperimentare la ricerca dell’anima gemella utilizzando le chat.

A finire sotto i riflettori nelle ultime ore proprio la Dama del Trono Over la quale ha ricevuto un regalo piccante ed alcuni messaggi da censura da un misterioso Cavaliere. Di chi si tratta? Scopriamo di più.

Gella Galgani, il regalo piccante lusinga la Dama

Mentre la Bella Giovanna ha ricevuto un percorso sensoriale e una romantica rosa blu, la Dama Torinese aprendo il suo pacco ha ritrovato un sensuale completino intimo da parte dell’aspirante anima gemella.

Chi è il Cavaliere? La sua identità non è nota, e si nasconde dietro lo pseudonimo di Cuore di Poeta il quale oltre al regalino le ha inviato anche un messaggio molto spinto, i cui si legge la brama, e il suo desiderio di possederla.

Inebriato dal profumo del suo corpo, il poeta misterioso parla di dolci carezze per lasciarsi pin piano andare, affinchè i loro corpi siano in estasi. A fare da sottofondo ‘un gemito d’amore’, mentre pian piano ‘entra sempre di più in lei’.

Le reazioni di Tina e Maria De Filippi

Non si sono fatte attendere le risposte di Tina Cipollari e la conduttrice Maria De Filippi le quali hanno fatto notare la differenza di trattamento tra lei e la bella Giovanna.

Quest’ultima trattata come una ‘Regina’ mentre lei come una ‘Cortigiana’, dice la presentatrice. Ciò ha fatto ancor più stizzire la Dama la quale getta il reggiseno, poi pronta la punzecchiata di Tina:

‘Ma cosa ti aspettavi? Questo è il messaggio che hai dato in tv!’

Poi la Galgani rimarca, sottolineando il fatto che, probabilmente con ‘entrare in te’ intendesse in conttato con lei, il suo io attraverso la scrittura.