Gemma Galgani senza trucco ‘Irriconoscibile’: la foto scattata in privato fa il giro del web

Alcuni scatti della dama di Uomini e Donne, hanno lasciato tutti i fan senza parole. Ecco come appare senza trucco Gemma Galgani

La dama più famosa del programma Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha lasciato tutti suoi fan senza parole quando sono apparse alcune foto senza trucco sul web. Ecco cosa è accaduto

La dama Gemma Galgani tra amori e polemiche

Una delle star indiscusse del programma di Maria De Filippi che va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 è la torinese Gemma Galgani.

La dama del trono Over di Uomini e Donne, è entrata nel cuore dei telespettatori per le sue diatribe sempre molto colorite con l’opinionista Tina Cipollari.

La Galgani è indubbiamente ancora una bella donna che con il suo fare ammaliante e dolce ha affascinato molti pretendenti.

Attualmente è molto vicina ad uno dei corteggiatori della trasmissione Jean Lusi Ciano e oggi pomeriggio Gemma appare sempre radiosa, truccata e vestita impeccabilmente.

Gli ultimi avvenimenti parlano però di un allontanamento anche tra Jean e la dama che potrebbe per questo essere molto triste e sentimentalmente provata.

Potrebbe essere il motivo per cui è apparsa in foto senza trucco

Le foto che hanno sconvolto il web

Ultimamente proprio dai social arriverebbero degli aggiornamenti sulla situazione tra Jean e Gemma.

La dama infatti pare che abbia smesso di seguire il corteggiatore napoletano sui social.

Inoltre proprio sui social, dove la Galgani è seguita da molti fan della trasmissione, sono apparse recentemente alcune foto che hanno destato dubbi e perplessità.

La donna che solitamente si mostra sempre curata, con una grande attenzione sia al make up che all’abbigliamento, viene ritratta in primo piano senza un filo di trucco.

Le imperfezioni dell’età si notano tutte, ma non tolgono il fascino a Gemma che potrebbe aver scelto di dare volontariamente una svolta alla sua immagine anche per conquistare il cuore di Jean per il quale in una delle ultime puntate aveva affermato:

“Devo dire che la testa c’è, il cuore da parte mia c’è, forse sono andata più avanti rispetto a lui”

Ecco Gemma al naturale: