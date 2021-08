Gemma Galgani obbligata a non avere figli, svelata finalmente la verità

Ecco perché l’amatissima dama del trono over di Uomini e Donne non è mai diventata madre, le ragioni della mancata maternità.

Gemma Galgani si racconta in un’intervista

Conosciamo tutti Gemma Galgani, una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne.

Gemma è molto aperta e parla spesso di sé, ma raramente ha parlato della maternità e dei figli che avrebbe potuto avere.

In una recente intervista, ha confessato le reali motivazioni che l’avrebbero obbligata a non mettere al mondo delle creature tutte sue.

La rivelazione di Gemma Galgani è assolutamente incredibile e mostra come molte volte le persone conducano delle vite e prendano delle decisioni contro la propria stessa volontà.

Gemma Galgani svela: “Ecco perché non ho avuto figli”

La dama, infatti, ha confessato di essere stata molto innamorata del suo ex marito e che proprio per lui aveva abbandonato la sua amata città.

I due si erano sposati molto giovani, ma non erano ancora in grado di poter mantenere un figlio.

La donna ha raccontato che all’epoca non era ancora economicamente indipendente. Per questo viveva ancora con i genitori del marito.

Gemma, quindi, nonostante desiderasse dei figli più di ogni altra cosa, è stata costretta a non averne.

Non ci rimane che provare immensa solidarietà per la dama del trono over di Uomini e Donne.