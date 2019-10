Uomini e Donne, incidente in studio per un cavaliere che inizia a sanguinare: ecco cosa è successo

Oggi pomeriggio è andato in onda il primo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e Donne. Come succede in ogni puntata, quella di oggi si è aperta con una simpatico siparietto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La bionda opinionista le ha chiesto di giocare con un grappolo di uva con il suo cavaliere ma qualcosa è andato storto :ecco cosa è successo.

Gemma e il gioco dell’uva

Il programma pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, come sempre ci regala tante risate e colpi di scena. Nelle scorse puntante, sono arrivati in studio due nuovi cavalieri per Gemma Galgani. Ma solo uno di questi ha catturato la sua attenzione: Jean Pierre. Da molti anni a questa parte, la ricerca di un principe azzurro si è rivelata tutt’altro che semplice. Ma nelle ultime settimane, il cuore della dama torinese sembra battere solo per lui. Tina Cipollari non perde mai l’occasione di punzecchiarla e i suoi siparietti continuano a divertire i telespettatori.

Su Witty è stato pubblicato un video in cui mostra cosa è successo in studio durante il gioco dell’uva. La bionda opinionista ha infatti esclamato:

“Ti sei allenata tanto questa settimana, brava Gemma!”

Ma proprio durante il gioco qualcosa è andato storto. Cosa è successo? Pare che Gemma Galgani abbia addentato l’uva con troppa veemenza facendo male Jean Pierre.

Jean Pierre sanguina: il motivo

La Dama torinese e il cavaliere tenteranno di prendere l’uva e non mancherà un piccolo incidente. Gemma Galgani ha azzannato il labbro di Jean Pierre:

“Ma sanguina proprio!”

ha asserito la dama del parterre femminile. Secondo quanto riportato dal portale di gossip Il vicolo delle News, i due si sono visti a Roma in settimana dove si sono anche scambiati un bacio a stampo ma in studio arriverà una nuova dama che lui non eliminerà scatenando la sua delusione.