Gemma Galgani, abbandona Uomini e Donne per un altro programma? ecco cosa...

L’acerrima nemica di Tina Cipollari potrebbe abbandonare il dating show nel corso della prossima edizione, per un noto reality show di Canale 5: ecco sta succedendo.

Gemma Galgani, nonostante l’affetto e il supporto dei fan, sembra che sia intenzionata a lasciare il dating show di Maria De Filippi: scopriamo di più sull’indiscrezione della dama più chiacchierata del Trono Over.

Gemma Galgani a Uomini e Donne

La storica dama di Uomini e Donne è ormai all’interno del programma da tanti anni.

Tra gioie e pianti, non è ancora arrivato il suo tanto atteso principe azzurro.

Solo la storia con Giorgio Manetti, era riuscita a scaturire in lei delle emozione e sentimenti tanto forti da lasciare lo studio del programma di Canale 5. .

Purtroppo, i due hanno preso strade diverse e nel cuore di Gemma è rimasta una ferita forse ancora aperta.

I suoi comportamenti, considerati non adatti alla sua età, scatenano l’ira dell’opinionista di Tina Cipollari e del pubblico di Uomini e Donne.

Tra la showgirl e la storica dama del trono over ormai sembra di assistere a un siparietto continuo.

Ma ora, tutto ciò, potrebbe far parte solamente del passato, infatti, potrebbe presto dire addio a Uomini e Donne: scopriamo di più.

Gemma Galgani, a La Talpa

La Galgani, molto probabilmente, potrebbe far parte del prossimo cast della nuova edizione de La Talpa, che presto sbarcherà nuovamente su Canale dopo tantissimi anni.

Una vera e propria occasione per Gemma, dato che è una donna disposta a mettersi sempre in gioco per dimostrare tutta la sua energia, nonostante l’età.

Una nuova esperienza, che è molto diversa da quella affrontata finora negli studi Elios.

Al momento si tratta ancora di un’indiscrezione, quindi non sappiamo con certezza se la dama è stata già contattata dagli autori del reality.

Non ci resta che attendere e tantissimi fan sono curiosi di scoprire la reazione di Tina Cipollari a questa notizia.

