Gemelline morte in un incendio mentre erano sole in casa: la polizia apre una inchiesta

Incendio in casa: morte due sorelline gemelle

La terribile vicenda è accaduta a Barlow – Australia – dove due gemelline di tre anni sono morte a causa di un incendio che si è sviluppato presso la loro abitazione.

Come riportato dai media locali in merito alla ricostruzione dei fatti fornita dalla famiglia agli inquirenti, le due bambine in quel momento erano a casa da sole: la madre infatti era uscita per una commissione di pochi minuti insieme all’altro figlio di cinque anni.

È stato in quel momento che le fiamme hanno avvolto la casa. La madre, una volta arrivata sul posto, ha contattato immediatamente i Vigili del Fuoco che sono arrivati prontamente. Nonostante tutto il grande lavoro svolto, non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte delle due bambine, che sono bruciate insieme alla casa.

La porta era chiusa dall’esterno e ora sulla vicenda gli inquirenti vogliono vederci chiaro e per questo hanno aperto una inchiesta.

