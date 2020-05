Gemelline morte carbonizzate: “Si tenevano la mano”

Le gemelline morte carbonizzate all’interno della loro casa in fiamme, avevano soltanto tre anni. Le salme sono state ritrovate mano nella mano.

E’ accaduto lunedì scorso

Si chiamavano Aisha e Lailani e avevano 3 anni le due gemelline morte carbonizzate nell’incendio divampato nella loro casa. E’ accaduto lo scorso lunedì in Australia a Barlow, nel Nuovo Galles del Sud. I corpicini carbonizzati delle piccole sono stati ritrovati mano nella mano, rannicchiati.

La madre 29 enne, Tankya Ford, si trovava fuori dall’abitazione insieme al figlioletto più grande di 5 anni Dominik e, impotente, osservava la casa andare in fiamme urlando disperata. Nemmeno i vigili del fuoco hanno potuto domare l’incendio e salvare le bambine.

Probabilmente si è trattato di un incidente

Non sono chiare le cause dell’incendio ma la polizia pensa ad un incidente. Secondo il dirigente del distretto di polizia Bob Noble, come si legge su Fanpage, si è trattato di un tragico episodio che ha colpito l’intera comunità.

Il camino era rimasto acceso nell’abitazione e le due bambine stavano giocando poco distanti. Dalle prime indagini risulterebbe che è stato un cuscino a prendere fuoco e a far divampare l’incendio. La mamma si era accorta dell’accaduto e aveva portato il cuscino fuori casa per evitare che incendiasse casa. Mentre la madre usciva le bimbe l’hanno seguita chiudendole dietro la porta. Impotente, con il figlioletto, in pochi minuti, ha visto la casa avvolta dalle fiamme. Ha tentato invano di aprire una finestra provocandosi dei tagli sulle braccia.

Dopo l’episodio molte persone sono andate contro la donna ma Noble ha chiesto a tutti di smetterla: la donna si colpevolizzerà per tutta la vita.