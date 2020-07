Gemelli uccisi dal padre, emergono i primi risultati dell’autopsia

La terribile vicenda di cronaca dei due gemelli uccisi dal padre si trova dinanzi ora dai primi risultati dell’autopsia. Ecco le indiscrezioni.

Arrivano i primi risultati dell’autopsia svolta sui corpi dei gemelli uccisi dal padre, mentre erano in vacanza nel Lecchese.

I primi risultati dell’autopsia

Come si evince anche da TgCom24, sono emersi i primi risultati dell’autopsia che sono stati svolti sui corpi di Diego e Elena – i due ragazzini di soli 12 anni uccisi dal padre.

I due ragazzi erano in vacanza a Margno – Lecco – con il padre per qualche giorno. Secondo i primi risultati dell’autopsia, Elena è stata strozzata a mani nude dal padre Mario Bressi: i primi accertamenti confermerebbero la stessa modalità anche per Diego, ma si attende una conferma.

Mario Bresso dopo aver ucciso i figli si è recato presso il Ponte Vittoria suicidandosi. Nella giornata di oggi – mercoledì 1 luglio – gli esami proseguiranno sui corpi di Diego e Mario Bressi. Per i due ragazzini gli accertamenti si conentrano sull’ossoide per capire se la loro morte sia dovuta a strangolamento oppure soffocamento (essendoci una frattura).

Non solo perché il medico legale vuole accertare se dopo quattro giorni dalla morte siano comparsi i segni di pressione sui corpi dei due ragazzi, al fine di comprendere alcune modalità e se siano stati immobilizzati prima di essere uccisi.

Le indagini sui pc sequestrati

Oltre l’autopsia, le indagini continuano a tutto tondo anche sui Pc che sono stati sequestrati a Mario Bressi, per capire se il suo gesto fosse stato premeditato da tempo o meno. Gli inquirenti potrebbero quindi valutare di leggere tutte le mail in uscita ed entrata, cercando appunti o qualsiasi nota che possa riportare a questo agghiacciante gesto compiuto nei confronti dei suoi figli.