Chi sono le gemelle Kessler, le prestigiose ballerine, sorelle gemelle, della Rai, note negli anni ’60 per il loro Da da un pa

Scopriamo tutti i segreti delle celebri gemelle Kessler, dall’infanzia al celebre stacchetto che le ha rese delle figure iconiche, note ancora oggi al grande pubblico italiano.

Chi sono le gemelle Kessler

Alice ed Ellen Kessler nascono in Germania, il 20 agosto del 1936. Già dall’età di 6 anni vengono iscritte a una scuola di danza, mentre a 11 anni iniziano la loro carriera da professioniste in un programma per adolescenti del Teatro d’Opera di Lipsia.

A 18 anni diventano danzatrici al Palladium di Dusseldorf, dopo di che raggiungono il vero e proprio successo, quando nel 1961 si trasferiscono in Italia. La notorietà per le due sorelle arriva con la partecipazione alla trasmissione “Giardino d’inverno“, dove le gemelle lanciano i brani “Pollo e champagne” e “Concertino“.

Il visibilio del pubblico alla vista delle gemelle Kessler, fa sì che la Rai decide di includerle nel cast di Studio Uno, in cui cantano la sigla Da da un pa, stacchetto famoso ancora oggi.

Da quel momento diventano protagoniste di numerosi programmi televisivi, come “Buonasera con Alice ed Ellen Kessler” e lavorano con grandissime star della musica italiana, come Mina e Raffaella Carrà.

Ancora oggi sono delle figure iconiche per le vecchie generazioni di telespettetatori italiani, cresciuti con la tv degli anni ’60 e successiva.

Vita privata e curiosità

Le gemelle Kessler, ai tempi del loro debutto, suscitarono enorme scandalo in Rai per via delle loro lunghissime gambe, giudicate provocanti da molti. A causa di ciò, la Rai le costrinse a indossare calze molto scure.

Per quanto riguarda la vita privata delle gemelle Kessler, sappiamo che nessuna delle due ha figli o si è sposata. In passato, Alice ha avuto una relazione con Marcel Amont e una di quattro anni con Enrico Maria Salerno. Ellen, invece, è stata fidanzata per 20 anni con Umberto Orsini e ha anche avuto anche un flirt con Burt Lancanster.