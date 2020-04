Protagonista di un raptus di gelosia è Roberto Parli, marito di Adriana Volpe. Il coniuge dell’ex protagonista del ‘GF Vip 4’ avrebbe reagito in maniera spropositata al presunto flirt di sua moglie.

Gelosia estrema, reazioni forti. Adriana Volpe, ex concorrente del reality show Grande Fratello Vip 4, si è sbottonata sul suo blindatissimo rapporto di coppia, rivelando il forte sentimento di gelosia covato per mesi da suo marito.

Sebbene numerosi telespettatori della popolare trasmissione tv abbiano sognato ad occhi aperti, fantasticando sullo splendido feeling nato tra Andrea Denver e Adriana Volpe, i due vip hanno chiarito di non aver mai avuto intenzione di tradire i loro rispettivi partner.

Adriana Volpe parla della folle gelosia del marito

A cuore aperto, l’affabile 46enne trentina torna a parlare di Roberto Parli e dice chiaro e tondo:

“io Ero una babbiona, invece nella casa mi sono scatenata. Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. Mi ha detto: ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’. Nella vita ho sempre protetto lui e mia figlia dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata”

Roberto Parli, dunque, non avrebbe mai visto di buon occhio Andrea Denver, lo statuario fotomodello che nella casa di Cinecittà ha perduto la testa per l’ex conduttrice di Rai Uno. Il travolgente feeling nato tra i due vip avrebbe letteralmente mandato in escandescenze il coniuge di Adriana Vople.

In base a ciò che ha confessato la radiosa ex protagonista del Grande Fratello Vip 4, suo marito non avrebbe preso con molta filosofia il contatto ravvicinato tra lei e il 28enne veronese dai pettorali da urlo. Prima che sfociasse in un plateale raptus, infatti, il flemmatico Roberto Parli ha cercato di sopprimere il proprio sentimento di gelosia ed ha taciuto per non dar adito ai pettegolezzi del web.