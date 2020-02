Gel igienizzante mani fatto in casa. Come prepararlo per contrastare la fine scorta nei negozi

Gel igienizzante mani fatto in casa. Come prepararlo per contrastare la fine...

Con l’emergenza del Coronavirus, tra gli scaffali dei supermercati il disinfettante è esaurito. Ecco come crearne uno a casa con ingredienti naturali.

Tra le buone regole di condotta da seguire per evitare il contagio da CoronaVirus, è importante disinfettarsi le mani con un buon gel igienizzante per le mani.

Sui banchi del supermercato e dei negozi al dettaglio è difficile reperire boccette di gel igienizzanti per mani.

Online, sugli E-Commerce del calibro di Amazon, se ne possono ancora trovare, ma il prezzo è “lievitato”.

Come bisogna fare per prevenire la comparsa di virus e batteri? È possibile preparare a casa la ricetta del proprio gel igienizzante mani. I passaggi sono molto semplici, veloci e pratici.

Gel igienizzante mani con l’aceto: come prepararlo in casa

Per eliminare i batteri ed i virus dannosi purtroppo i disinfettanti da soli non bastano.

In tutti i gel disinfettanti, l’ingrediente principale è l’alcool che non è un disinfettante, mentre nei gel igienizzanti troviamo una concentrazione bassa di alcool.

Per eliminare virus e batteri nel modo migliore esiste un rimedio naturale e maggiormente efficace.

Si tratta di una valida alternativa economica: l’aceto ha un ottimo potere disinfettante, non fa male e può essere abbinato ad oli essenziali e ad acqua ossigenata.

L’aceto può essere usato come alternativa alla candeggina: è biodegradabile e non uccide i batteri pericolosi come lo stafilococco.

Gel igienizzante mani: olio tea tree

L’olio tea tree è un antisettico naturale e biodegradabile che può essere utile per il trattamento di piccoli tagli e ferite.

Anche in questo cado è bene addizionare l’aceto per renderlo un potente antisettico.

Per la preparazione del gel igienizzante mani all’aceto e all’olio tea tree, è necessario procurarsi i seguenti ingredienti:

Aceto bianco o aceto di mele

Olio essenziale di tea tree

Acqua

Bottiglietta spray da 100 ml

Per la preparazione è necessario riempire la bottiglietta con 50 ml di aceto, 30 ml di acqua e di 20 ml di olio essenziale di tea tree.

Chiudere la bottiglietta con il tappo e agitare bene per favorire l’emulsione.

Spruzzare la miscela sulle mani e agitare la miscela prima di usarla.

Gel igienizzante mani all’aloe vera

Ecco un’altra ricetta da preparare con questi ingredienti:

alcool

1/2 cucchiaino di glicerina vegetale (opzionale)

1/4 di gel di aloe vera

10 gocce di olio essenziale di cannella

10 gocce di olio essenziale di tea tree

acqua distillata (argento colloidale / argento ionico aggiunge potere antibatterico se disponibile)

altri oli essenziali (solo per profumo)

Come procedere alla preparazione? Per preparare questo gel igienizzante mani, mescola il gel di aloe vera, la glicerina e l’alcool in una piccola ciotola.

Aggiungi l’olio essenziale di cannella e l’olio dell’albero del tè insieme a una goccia o due di qualsiasi altro olio che desideri aggiungere per il profumo: citronella, arancia, lavanda e menta piperita.

Mescola bene gli ingredienti e aggiungi acqua distillata (o argento colloidale / ionico) fino a ottenere la consistenza desiderata.

Utilizza un piccolo imbuto o un contagocce per trasferire il disinfettante per le mani in boccette spray.

Utilizza qualsiasi altro tipo di disinfettante per le mani.

Gel mani igienizzante all’etanolo e alla lavanda

Altra ricetta naturale per preparare un gel mani igienizzante all’etanolo ed alla lavanda è costituito dai seguenti ingredienti:

alcool isopropilico o etanolo

gel di aloe vera

glicerina vegetale

8-10 gocce di olio essenziale di lavanda

Mescola tutti gli ingredienti insieme e versali in bottiglietta con un imbuto.

Gel mani igienizzante all’amamelide e alla vitamina E

Un’ultima ricetta per preparare il gel mani igienizzate all’amamelide e alla vitamina E prevede la combinazione dei seguenti ingredienti:

10 gocce di olio essenziale di lavanda

30 gocce di olio essenziale di tea tree

1 cucchiaio di estratto di amamelide o vodka ad alta resistenza

¼ di cucchiaino di olio di vitamina E, che aiuta ad ammorbidire le mani.

Per la preparazione del gel mani igienizzante è necessario aggiungere l’olio di vitamina E e mescolare.

Aggiungere l’amamelide (o alcool) agli oli e agitare nuovamente. Combinare questa miscela con il gel di aloe vera e mescolare bene. Agitare delicatamente prima di ogni utilizzo.