Gel di aloe vera per cellulite e smagliature: la ricetta per prepararlo...

Contro le smagliature esiste un prodotto molto efficace: l’aloe vera. Una ricetta facile e veloce vi permetterà di creare un gel altamente utile

Riponi pure il tuo normale olio di cocco, in quanto c’è un nuovo elisir miracoloso che puoi utilizzare: il gel di aloe vera fatto in casa per combattere cellulite e smagliature.

Tutti amiamo il modo in cui l’olio di cocco migliora la nostra vita in innumerevoli modi, dalla depurazione dei capelli all’idratazione di tutti i tipi di pelle. Tuttavia, vari esperti di bellezza e blogger adorano un altro risolutore di problemi completamente naturale, che è ugualmente versatile: l’aloe vera.

Il gel trasparente – estratto dalle foglie della pianta di aloe – è noto per fare meraviglie per la nostra pelle e capelli. Anche se abbiamo molti prodotti in gel di aloe vera disponibili sul mercato che sono etichettati come “aloe pura al 100%”, come da molti studi, è stato scoperto che solo la metà di questi prodotti conteneva aloe vera pura e due praticamente non avevano affatto aloe.

Ora, la domanda è: quali marchi acquistare e quali evitare? Pertanto, è sempre meglio preparare il proprio gel di aloe vera a casa. In effetti, puoi anche provare a coltivare la tua pianta di aloe a casa. Ecco i passaggi per preparare il gel di aloe vera fai-da-te.

Gel di aloe vera: come prepararlo in casa

Le foglie di aloe vera sono lunghe e leggermente curve con bordi frastagliati. Il gel è la parte spessa e carnosa, che fuoriesce dalla pelle della foglia.

Cose di cui hai bisogno:

• Foglia di aloe vera;

• Un coltello affilato;

• Pulire il contenitore ermetico per la conservazione;

• Miscelatore;

• Ciotola pulita.

Procedimento

• Taglia una foglia di aloe vera in 8 sezioni lunghe;

• Tagliare il bordo irregolare. Assicurati di ottenere solo il bordo in quanto è difficile estrarre il gel dalla foglia;

• Praticare un’incisione lunga e longitudinale nel mezzo della foglia per staccare la pelle;

• Ora posiziona il coltello proprio sotto la cotenna e fallo scorrere lungo la foglia per staccare la pelle. Assicurati di stare vicino alla pelle per ottenere più gel che puoi;

• Ripeti lo stesso per l’altra metà della pelle.

Attenzione alle fasi finali

Ora, con l’aiuto di un cucchiaio, raccogli con cura la polpa e raccoglila in una ciotola. Evita di raschiare la parte giallastra della polpa, poiché contiene tossine.

Aggiungi alcune gocce di estratto di semi di pompelmo, polvere di vitamina C, olio di vitamina E o olio essenziale per aiutare a conservare il gel per un periodo più lungo. Frullare la miscela per 30 secondi in un frullatore ad alta velocità.

Versare il gel in un contenitore pulito e conservare in frigorifero. Rimarrà fresco in frigorifero per circa una settimana.