Sale la preoccupazione per il Principe Filippo ricoverato per un’infezione, nelle ultime ore è stato trasferito in ambulanza.

Secondo fonti di Palazzo il sovrano sarebbe “demoralizzato” a causa del ricovero che dura ormai da due settimane ed anche per quanto sta accadendo con Harry e Meghan.

Principe Filippo: Regno Unito in apprensione

Sono ormai due settimane che il Regno Unito tiene il fiato sospeso per l’apprensione. Il 98enne sovrano Principe Filippo è stato infatti ricoverato inizialmente al King Edward VII

Il motivo non è ancora stato chiarito, si tratterebbe di un’infezione e pare che il Covid sia già stato escluso, come riporta Vanity Fair.

Nelle ultime ore però qualcosa potrebbe essere cambiato poiché si è deciso per un trasferimento in un altro ospedale, sempre a Londra.

Il viaggio del Principe Filippo è avvenuto in ambulanza nella giornata di ieri 1 marzo e le notizie che giungono sono ancora frammentarie.

Secondo quanto dichiarato da Buckingham Palace la decisione sarebbe avvenuta a causa di un:

“Problema al cuore preesistente”

L’ospedale scelto per il nuovo ricovero infatti è il St Bartholomews un noto centro sanitario per il trattamento delle patologie cardiache.

Per il momento non vi sono altre notizie in merito alle tempistiche del ricovero, anche se solamente pochi giorni fa uno dei figli del Principe Filippo e della Regina Elisabetta II, aveva rassicurato sulle condizioni del sovrano.

Il Principe Edoardo infatti, fratello dell’erede al trono Carlo, aveva dichiarato che il padre stava:

“Molto meglio anche se un po’ demoralizzato..non vede l’ora di uscire”.

L’intervista di Harry e Meghan sarà un duro colpo per la Famiglia Reale?

Molti ipotizzano che il Principe Filippo potrebbe essere soggetto a scossoni emotivi non solo per il ricovero prolungato ma anche a causa delle notizie che giungono su quanto sta accadendo con il nipote Harry e la moglie Meghan Markle.

I Duchi di Sussex dopo il “Mexgit” ovvero la scelta di separarsi dalla Famiglia Reale britannica, hanno deciso di rilasciare il prossimo 7 marzo un’intervista esclusiva ad Oprah Winfrey.

Inutile sottolineare come tale appuntamento potrebbe rappresentare per la Corona un nuovo momento critico con la rivelazione di segreti di famiglia.

Secondo fonti vicine ai Royal sarebbe proprio questo il motivo che ha spinto il Principe Filippo a chiedere un colloquio il clinica con il primogenito Carlo, 72 anni.

“Per discutere del futuro della famiglia reale”

Avrebbe dichiarato un ex portavoce di Elisabetta II, Dickie Arbiter.

Il Principe Filippo è davvero preoccupato per le sorti della Famiglia Reale come sostiene Arbiter?

Nelle prossime giornate sudditi e famigliari sperano di avere notizie confortanti per quanto riguarda le condizioni di salute del sovrano.