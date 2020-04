GB, Labour Party: Keir Starmer è il nuovo leader dopo Corbyn

Il discorso di Keir Starmer eletto nuovo leader del Partito Laburista ha aperto all’ala moderata pur rendendo omaggio al suo predecessore Corbyn.

Keir Starmer è il nuovo leader del Labour Party

A sostituire Corbyn alla guida del Partito Laburista ci sarà il 57enne Keir Starmer.

Si autodefinisce socialista ma rappresenta una svolta moderata nell’impostazione del partito rispetto alla guida di COrbyn che definisce comunque:

“Un amico”.

Starmer è avvocato che si è specializzato in cause per i diritti umani ricevendo anche dalla Regina la carica di Cavaliere.

Non ama essere chiamato “Sir” però ha ammesso lui stesso in varie interviste anche perché non rinnega le sue modeste origini con padre operaio e madre infermiera:

“Di fatto le mie origini non sono quelle che la gente pensa, io so cosa significa”

Riporta il Fatto Quotidiano.

Nel suo discorso ha puntualizzato come pur esprimendo un grande rispetto per il suo predecessore, vuole un’apertura alla fascia moderata del partito ed ha chiesto scusa alla comunità ebraica per gli episodi di antisemitismo all’interno del partito.

Starmer ha dichiarato chiaramente di voler ricostruire un senso di unità all’interno del Partito Laburista impegnandosi ad essere:

“Una forza per il bene ed il cambiamento”

Gli altri membri del Partito dopo la débacle di Corbyn

Il partito d’opposizione ai Tory di Boris Johnson al momento in isolamento a causa della positività al coronavirus, ha visto l’abbandono del leader Corbyn dopo le ultime elezioni.

Starmer ha affiancato per cinque anni Corbyn come ministro e che ha sbaragliato le concorrenti per la leadership Rebecca Long-Bailey e Lisa Nandy.

Oltre al leader un altro nome di spicco del partito è Angela Rayner che sarà la sua vice. La donna, 40 anni, è stata Ministro dell’Istruzione e fa parte dei deputati fin dal 2015.

Originaria anch’ella di una famiglia modesta e lavoratrice e ragazza madre ad appena 16 anni, ha un’impostazione più concreta rispetto all’estremismo corbyniano.