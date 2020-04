Gb, la compagna di Assange: “Se non lo liberiamo ci sposeremo”

Il fondatore di Wikileaks Julian Assange ha avuto due figli, parla la compagna Stella che annuncia di essere pronta al matrimonio anche dietro le sbarre.

Julius Assange e la compagna Stella Morris hanno avuto due bambini nell’ambasciata equadoriana a Londra. L’avvocato conferma che se non si riuscirà a riportarlo in libertà si sposeranno anche in carcere.

Assange creatore di Wikileaks e l’arresto

L’australiano Julian Assange è il giornalista e programmatore che ha contribuito alla fondazione di WikiLeaks la piattaforma che raccoglie e divulga documenti governativi.

Nel 2010 Assange ha rivelato un numero ingente di documenti segreti del governo americano riguardanti le guerre in Iraq e in Afghanistan.

Per questo è stato perseguito ed incarcerato infine a Belmarsh, il carcere di massima di sicurezza a Londra.

In tale prigione Assange è finito dopo aver violato la libertà condizionata nel 2012 andando a rifugiarsi in ambasciata equadoriana per evitare le accuse, poi cadute, di stupro in Svezia.

l giornalista australiano deve rispondere di 17 capi di accusa tra cui la principale è cospirazione e Trump ha chiesto per lui l’estradizione.

Secondo le stime Assange potrebbe rischiare fino a 175 anni di carcere.

Stella Morris preoccupata per la sicurezza di Julian e dei bambini

Ha svelare le condizioni del fondatore di WikiLeaks in carcere è la compagna e suo avvocato Stella Morris.

La legale sudafricana da anni si occupa insieme al resto del pool difensivo di far cadere le accuse contro il 48enne australiano ed è anche madre dei suoi due bambini.

Durante la permanenza nell’ambasciata equadoriana infatti, Assange e la 37enne Morris il cui vero nome è Sara Gonzales Devanti, hanno avuto Gabriel di 3 anni e Max di uno.

“Julian è una persona meravigliosa e molto generosa e tutto quello che sta subendo mi spinge ancora di più ad essere al suo fianco”

La Morris ha ammesso di essere molto preoccupata per Julian e per i bimbi poiché qualcuno avrebbe addirittura cercato di rubare il Dna dei bimbi attraverso il loro pannolino.

“Questo fa capire cosa devono subire Assange e i suoi cari”.

Assange, che ha altri due figli più grandi da una precedente relazione, secondo le parole di Stella potrebbe anche convolare presto a nozze dietro le sbarre qualora non si riesca a liberarlo come riporta La Repubblica.