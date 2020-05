Gatto senza orecchie, chi è Potato che ha commosso il web

Potato è un ex gatto randagio senza le orecchie. La sua nuova famiglia gli ha dedicato un profilo instagram dove condivide le sue tenere immagini.

Potato è un simpatico gatto senza le orecchie. Era un randagio ed ha perso le sue orecchie a causa di un adenoma ai padiglioni auricolari. La sua nuova famiglia gli ha dedicato un profilo instagram dove posta moltissime foto della sua vita quotidiana insieme all’altro gatto di casa. Si nota che il gatto è finalmente sereno, con una famiglia che lo coccola e l’ha accolto in famiglia.

La storia di Potato

Siamo in Cina e Potato era un randagio che non dava molte confidenze. A causa della sua malattia si è lasciato aiutare dai volontari, che l’hanno potuto prendere e accompagnare in una clinica veterinaria e specializzata. Ha ricevuto la diagnosi della sua malattia, cioè adenoma molto esteso nei canali e padiglioni auricolari.

Questa malattia non ha risposto a tutte le cure e dopo questo fallimento si è reso necessario amputare entrambe le orecchie per salvare la vita del gatto. Non ha perso l’udito, per cui riesce ancora a sentire.

Ora Potato è diventato una vera star di Instagram. La sua famiglia gli ha dedicato un profilo tutto suo, raccontando la sua storia compresa quella della vita nel rifugio. Ha anche trovato Horlick il suo fratellino adottivo, grazie alla sua dolcezza e simpatia.

Sul profilo Instagram si legge

“Potato era un gatto randagio, quindi nessuno sa quando è nato o quanti anni abbia.”

Secondo l’ipotesi fatta dai veterinari, Potato ha circa 6 anni e si è adattato bene anche perché sente ed ha uno spiccato sesto senso felino. Horlick e Potato combinano molti guai che spesso vengono immortalate, dimostrando che la mancanza delle orecchie non costituisce un handicap. Potato ora può godersi la sua famiglia e la sua nuova vita.