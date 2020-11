Gatto scompare per tre giorni. Ritorna a casa con un debito da saldare

Un dolce gattino scompare da casa per 3 lunghi giorni e poi riappare con un cartello al collo con scritto ‘Debito da saldare’.

Il padrone di un gatto era preoccupato per il suo amico a quattro zampe: erano ben 3 giorni che non tornava a casa. Dopo 72 ore fa ritorno con un debito da saldare.

Una storia esilarante che ha fatto sorridere tutto il mondo dei social in ogni parte del mondo: ecco cosa è successo a questo gattino.

Gatto scompare per tre giorni

Una testata locale ha diffuso questa notizia che fa sorridere: un gatto scompare per tre giorni e poi ritorna dal padrone con un debito da pagare.

Il suo padrone era preoccupatissimo per il suo amico peloso, poteva essergli successo qualcosa di grave oppure addirittura essere morto. Dopo 3 giorni il gatto fa finalmente ritorno sano e salvo senza ferite.

Al collo del felino era appeso un cartoncino con delle scritte, il padrone incuriosito lo ha letto:

Debito da pagare.

Sul cartoncino era scritto chiaramente che il gatto aveva un debito da pagare.

Il gatto goloso e un debito da saldare

Un racconto davvero esilarante è questo successo in Thailandia: il gatto scomparso da casa per tre lunghi giorni è poi ritornato dal suo padrone con un debito da saldare.

Il bellissimo gatto soriano tricolore è ricomparso sull’uscio di casa con un cartello appeso al collarino. La nota scritta in thailandese sul cartoncino specificava questo:

Il tuo gatto guardava gli sgombri nel mio negozio, quindi gliene ho dati tre.

Alla fine della nota di pagamento bizzarra il proprietario del negozio si è anche firmato come ‘Zia May al vicolo n.2′ lasciando scritto indirizzo e recapito telefonico.

Un chiaro invito per il padrone del goloso felino a saldare il debito di sgombri mangiati oppure un simpatico messaggio cordiale? Senza dubbio un messaggio simpatico per far sapere al padrone del gatto golosone che qualcuno si era occupato di lui in questi giorni con affetto e amore dandogli cibo e acqua.

Il padrone ha postato su Facebook la foto del suo gatto con il simpatico cartello di debito da saldare spiegando l’accaduto. Il video è subito diventato virale suscitando sorrisi e risate in ogni parte del mondo.

Molti utenti ci hanno riso e scherzato sopra lasciando esilaranti commenti sotto la fotografia.