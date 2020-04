Il gatto con le orecchie da orso, un difetto delle zampe commuove il web

Un gatto con le orecchie da orso e le zampe storte è il nuovo protagonista di post molto teneri e diventati virali.

Un gatto con le orecchie da orso e le zampe storte è il protagonista della nostra tenera storia. Questo cucciolo è nato così, per fortuna non il frutto di maltrattamenti dell’animale. Il gatto è stato portato all’inizio del mese di aprile Friends for Life Rescue Network di Los Angeles, in modo che gli operatori possano trovare una famiglia per la ricerca di una vita migliore.

La storia del gattino

I due affidatari volontari del centro di rescue Mel Lamprey e suo marito Zane, stanno cercando una famiglia adatta al gattino, cercando molti modi per poter promuovere la sua adozione. Il gatto è stato anche battezzato Quill dalla coppia.

“È nata con legamenti e tendini più corti di quanto sarebbero dovuti essere in entrambe le zampe anteriori. E questo ha causato una sorta di rotazione nelle ossa degli arti.”

Quill che ha problemi di mobilità, ora sta iniziando a fare fisioterapia. Subirà inoltre una steccatura delle zampe anteriori, per favorire il suo recupero molto velocemente.

“I suoi polsi vengono riscaldati con una piastra calda e poi a lungo massaggiati per essere rilassati e allungati, nella speranza di riallineare le ossa con la crescita.”

Il gattino però sembra non accorgersi della sua disabilità. Quill gioca, esplora come qualunque cucciolo della sua età. Mangia e chiede sempre molte aggiunte e premietti, cerca molte coccole prima di addormentarsi le braccia di Mel e Zane. Da Pasqua è stato finalmente adottato e segue la sua routine con loro.

Ora Quill ha passato la sua prima Pasqua nella sua nuova famiglia adottiva. Ha di fatto ha rubato i cuori di tutti grazie anche alle sue particolarità anatomiche e alla sua simpatia.