Essere padroni di gatti fa bene alla salute. Vediamo insieme perché la scienza ha confermato questa affermazione!

I gatti possono essere dolci compagni di vita, con delle qualità nascoste che gli esperti stanno rivalutando.

L’animale da compagnia perfetto

Benché la fama dei gatti sia quella che siano animali che preferiscono la solitudine alla compagnia, i gatti sono perfetti per arricchire la vita. Sì, certo, la loro indole li rende altezzosi, indipendenti e talvolta anche snob ma, nei confronti dei propri padroni, i gatti sanno nutrire un amore unico. In realtà, si potrebbe quasi dire che sono i gatti a possedere noi esseri umani. La relazione tra felino ed umano, infatti, è molto complessa.

Avere un gatto che gira per casa mette di buon umore. Accarezzare un gatto, infatti, fa rilassare. E’ stato dimostrato che anche soltanto guardare i video di gattini fa sì che l’organismo rilasci ossitocina. Il contatto delle dita con il pelo morbido di un gatto, provoca piacere. Persino le fusa potrebbero avere un ruolo: quello di conciliare il sonno.

Perché fanno bene

Quando si accarezza un gatto, il nostro organismo rilascia ossitocina. L’ormone detto della felicità, agisce in modo positivo sul cuore. Ecco perché, stare a contatto con un gatto per molto tempo, può aiutarti a sconfiggere, o per lo meno allontanare, malattie cardiache. A beneficiare delle carezze, ovviamente, sarà anche il gatto.

Dormire con un gatto, inoltre, aiuta a dormire meglio. Non solo per il rumore delle fusa, ma anche perché un gatto che si appallottola sul letto, vicino al suo padrone, gli impedisce di muoversi troppo e quindi lo costringerà ad avere un sonno più sereno. Per il gatto, dormire insieme al padrone significa dimostrargli affetto.

I gatti aiutano ad allontanare lo stress e l’ansia. Sono degli ottimi ascoltatori e prendersene cura, aiuta a placare il dolore dovuto a perdite o traumi recenti. Il loro essere placidi, silenziosi ed eleganti aiuta a calmarsi.