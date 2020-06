Gateau di zucchine al forno: ricetta facilissima PIÙ buono del gateau di patate

Il Gateau di zucchine al forno è invitante e appetitoso. Una ricetta semplice perfetta per l’estate, buono sia caldo che freddo piacerà a grandi e piccini.

Con queste giornate calde e soleggiate gustare un piatto irresistibile come il Gateau di zucchine al forno è la soluzione ideale che mette tutti d’accordo.

Una versione appetitosa e più “green” di quella classica perché a base di zucchine piacerà a grandi e piccini: morbido dentro e croccante fuori, sarà delizioso sia appena sfornato che freddo.

Il gateau di zucchine al forno è un piatto completo, a base di verdure con l’aggiunta di pancetta e formaggio.

Una ricetta semplice e veloce ma soprattutto molto pratica perché potrete prepararlo in anticipo, ad esempio la mattina, per poi cuocerlo più tardi poco prima di cenare!

In soli 20 minuti potrete preparare l’impasto del gateau che poi verrà cotto circa 25 minuti in forno: 45 minuti totali per tutta la preparazione.

Utilizzeremo le zucchine romanesche e anche i fiori di zucca per un tocco di freschezza unico!

Gateau di zucchine al forno: Ingredienti e Procedimento

Ingredienti per 6 persone

4 zucchine romanesche NON private dei fiori

2 uova

2 patate grandi a pasta gialla

130g parmigiano grattato

80g pancetta tagliata a cubetti

1 cipolla grande

180g scamorza dolce

50g pan grattato

3 cucchiai di parmigiano per la gratinatura

sale e pepe q.b.

basilico fresco q.b.

olio evo q.b.

Preparazione

Come primo passaggio sbucciate le patate e tagliatele in quattro parti, fate bollire una pentola d’acqua calda e poi tuffatele dentro. Cuocetele e infine riducetele in purea con lo schiaccia patate. Nel frattempo che cuociono le patate, in una padella antiaderente fate scaldare dell’olio evo, metteteci la cipolla tagliata a fettine sottili e saltatela 2 minuti a fuoco vivo. Lavate e mondate le zucchine, riducetele a pezzettini insieme ai fiori di zucca e poi versate tutto nella padella con la cipolla. Cuocete per circa 10 minuti. Preriscaldate il forno a 190° e imburrate una teglia di grandezza media dai bordi alti. Prendete un padellino piccolo antiaderente, metteteci la pancetta a cubetti, poi saltatela a fuoco vivo affinché diventi croccante e ben dorata. In una terrina capiente mettete le patate appena schiacciate, le zucchine e la cipolla saltate, le uova, il basilico a pezzetti e la pancetta croccante. Mescolate con una forchetta, salate e pepate a vostro piacimento. Tagliate la scamorza a cubetti piccoli e unitela all’impasto del gateau. Versate il gateau di zucchine nella teglia imburrata e spolverate la superficie con del pan grattato e 3 cucchiai di parmigiano grattugiato. Un filo di olio evo e infornate per 20 minuti a 190°. Impostate il grill per gli ultimi 3-4 minuti e poi sfornatelo quando sarà ben dorato.

Buon appetito!

