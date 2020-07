Gateau allo yogurt, dolce fantastico con 5 ingredienti da fare in 5 minuti

Gateau allo yogurt, dolce fantastico con 5 ingredienti da fare in 5...

ll gateau allo yogurt è un dessert semplice che amano tutti. Morbido, goloso e leggero si fa in soli 5 minuti con 5 ingredienti: senza farina, olio e burro.

Il Gateau allo yogurt è un un dessert estivo fantastico, amato da grandi e piccini sarà una guerra all’ultimo cucchiaio: 5 ingredienti in soli 5 minuti, sarà un successone.



Leggero, morbido e rinfrescante è perfetto da mangiare in estate con il caldo torrido: un cucchiaio di gateau allo yogurt freddo di frigorifero e vi sentirete rinati.

Molto semplice e veloce da preparare: in soli 5 minuti lo preparate e in 45 lo cuocete in forno.

Un dolce che appartiene alla categoria dei ‘dolci senza’ perché senza farina, senza olio e senza burro: adatto ai celiaci e se userete uno yogurt privo di lattosio anche a chi ha questa intolleranza.

Per preparare il Gateau allo yogurt avrete bisogno di 5 ingredienti genuini e facilmente reperibili: yogurt, amido di mais, limone, zucchero, uova.

Se volete arricchirlo potete aggiungere del cacao, delle gocce di cioccolato, del miele o della cannella: scegliete voi con cosa accompagnarlo ma sappiate che già al naturale è delizioso.

Per una merenda rinfrescante, una colazione leggere o un delizioso dopocena provate questa ricetta imperdibile, vi lascerà entusiasti già al primo assaggio.

Gateau allo yogurt: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

500g Yogurt bianco

80g Amido di mais

130g zucchero

1 scorza di limone biologico grattata

2 vanillina

3 uova

miele q.b.

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180° e prendete uno stampo per torte medio. Le dimensioni potranno variare da 18cm di diametro a 22cm, dipende da quanto volete che sia alto il vostro dolce. Tenete ben a mente che non contiene lievito quindi non lieviterà! Foderate la tortiera scelta con della carta forno inumidita in modo che a cottura ultimata il dessert sarà facilmente estraibile dallo stampo. In una ciotola rompete le uova e sbattetele energicamente con una forchetta insieme allo zucchero fino a che il composto non sarà leggero e spumoso. Setacciate l’amido e la vanillina, inseritele nell’impasto e continuate a mescolare per non far creare grumi. Aggiungete anche la scorza di limone grattata. Se vi piacciono potete aggiungere delle gocce di cioccolato, della cannella o della frutta secca a vostro piacimento. Versate il composto nella tortiera scelta già rivestita di carta forno e infornate a 180° per 45 minuti. A cottura ultimata, dopo aver fatto la prova stecchino, sfornate il gateau allo yogurt e lasciatelo raffreddare a temperatura ambiente.

Mettetelo almeno 2 ore in frigorifero a raffreddare e prima di servirlo aggiungete sopra la fetta tagliata un generoso cucchiaino di miele di acacia.

In alternativa potete metterci un cucchiaio di crema spalmabile, salsa al cioccolato, marmellata o caramello: saranno tutte ugualmente deliziose come salse di accompagnamento.

Conservalo in frigorifero per al massimo 3 giorni, Buona merenda!

