Gangs of London, la nuova serie Sky: trama, personaggi e curiosità

Gangs of London arriva su Sky, scopriamo tutti i dettagli relativi alla nuova serie tv e quando potremo vederla in televisione

Approfondiamo insieme tutti i dettagli riguardanti la nuova serie tv inglese disponibile in Italia, Gangs of London!

Gangs of London arriva su Sky

Gangs of London è la nuova serie tv che racconta il lato oscuro di Londra. Il telefilm in questione è una produzione di grande successo, che dopo i consensi del pubblico inglese, arriva fino in Italia.

Si focalizza sulla storia della famiglia Wallace, che gestisce i rapporti tra le maggior gangs criminali della città. La serie coglie i frutti della tradizione dei gangster movies e dà vita a nove episodi che si consumano in un thriller avvincente con un cast di attori noti nel mondo delle serie televisive.

La trama della serie tv

La serie tv si concentra con Finn Wallace (Colm Meaney), che da più di 20 anni è il criminale più potente della città. Il potere dell’uomo si fonda su un’alleanza di bande criminali, dislocate in varie parti del mondo.

Con la sua attività criminale, Wallace ha portato nelle casse della sua famiglia una grande quantità di denaro soldi: dopo la sua morte, però, gli equilibri si rompono e si aprono le indagini per scoprire chi ha commissionato l’omicidio.

Sarà richiesto così l’intervento del figlio, Sean, che dovrà combattere con tutte le gang della città. Aiutato dalla famiglia Dumani, riuscirà a subentrare alla guida della famiglia e dell’organizzazione criminale. Il giovane sarà disposto a tutto pur di vendicare il padre!

Quando potremo vederla

La serie tv sulla famiglia Wallace sarà disponibile in Italia, a partire dal 6 luglio 2020, sulle piattaforme di Sky Atlantic e di NOW TV.

Per scoprire tutte le novità relative al telefilm non rimane che attendere quella data e sintonizzarsi, per non perdere neanche un passato dell’intricata trama!