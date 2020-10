Gaia Gozzi, taglio di capelli cortissimo: il nuovo look non convince

A Domenica in con la sua spontaneità a fatto sorridere tutti, Gaia Gozzi oggi mostra un nuovo look che non convive del tutto.

Nuovo look per Gaia Gozzi. La vincitrice dell’ultima edizione di Amici, infatti, ha deciso di tagliare i suoi lunghi capelli, optando per un bob corto. Vi piace il suo nuovo taglio? Proseguite per guardare la nuova Gaia.

L’ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi, Gaia Gozzi, ha deciso di dare un cambiamento drastico al suo look. La ragazza – che ha avuto un grande successo con il singolo Chega – ha deciso di darci un taglio, letteralmente.

La cantante, infatti, ha scelto di tagliare i capelli lunghi che aveva per scegliere un bob corto, che – certamente – le dà un’aria più frizzante.

Gaia Gozzi, il nuovo taglio di capelli

Gaia Gozzi ha tagliato i capelli. La cantante – che ha vinto l’ultima edizione di Amici – ha deciso di accorciare la sua lunga chioma, optando per un bob corto.

Un taglio che le conferisce brio e che pare piaccia anche ai suoi follower, i quali si sono complimentati con la scelta, inondandola di like su Instagram.

Ecco la foto:

Il caschetto le dona moltissimo e le dà un aspetto molto sbarazzino e solare, non trovate? Eccola com’era prima con la chioma lunghissima.

Bellissima prima e dopo, in fondo i capelli sono solo una cornice!

Gaia, la cantante è innamorata?

Secondo le recenti indiscrezioni Gaia Gozzi sarebbe innamorata dai Daniele Lezi, produttore musicale che vive a Roma. Ha iniziato presto ad approcciarsi al mondo delle note.

Infatti, sin da piccolissimo, si. approcciato allo studio del basso. Lezi, come possiamo notare, dando uno sguardo alle sue foto su Instagram – è molto impegnato musicalmente.

Sul suo feed, infatti, mette spesso scatti legati al suo lavoro e alla sua attività musicale, ma non solo.

Come possiamo notare, Daniele ha anche una figlia di sette anni – avuta da una precedente relazione – con la quale scatta molte foto che poi, puntualmente, pubblica sul popolare social network.

Se sono rose fioriranno, intanto attendiamo una conferma da parte della coppia. Qualche tempo fa, però, Alberto Urso aveva espresso un certo interesse per Gaia la quale, però, non ha ricambiato.