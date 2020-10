Con il suo talento è riuscita a conquistare uno dei premi più ambiti, quello di Amici. Oggi Gaia Gozzi stupisce i fan grazie al suo look sensuale.

Voce incantevole, intelligenza notevole e corpo invidiabile: Gaia Gozzi sa come far parlare di sé. L’ultima vincitrice di Amici non ha alcuna intenzione di passare alla storia come una meteora e vuole dimostrare di avere tanto da offrire sia in campo musicale che sociale.

Gaia Gozzi, il selfie allo specchio è bollente

Non ha mai usato la sua sensualità per vincere Amici, eppure Gaia Gozzi ne ha da vendere. Sui social, negli ultimi tempi, sta dimostrando che oltre ad una bellissima e particolarissima voce, ha anche una spiccata bellezza. Gaia, dopo Amici – con una vittoria asettica per via del Coronavirus – non si è fermata un attimo e sui social è più attiva che mai. Cerca di aggiornare costantemente i suoi profili, soprattutto quello Instagram che vanta tantissimi fan.

Lei non era un volto ignoto per la televisione quando ha partecipato alla gara di talenti della scuola di Maria De Filippi. In molti, infatti, la ricorderanno anche per aver partecipato a X factor dove purtroppo non è riuscita ad arrivare al primo posto. Poche ore fa Gaia ha condiviso un post che non poteva che fare tantissimi like in pochi minuti. Un selfie allo specchio che la ritrae in una posa provocante con una leggera fuoriuscita del décolleté. (scorrete la seconda foto del post di Instagram)

Gaia e la lotta contro le discriminazioni

Negli ultimi giorni il talento di Amici si è anche espressa su un fatto di cronaca che ha scosso in tanti: la vicenda di Willy, pestato e ucciso da un gruppo di ragazzi. Una storia che fa rabbrividire e aggravata anche da motivazioni razziali.

La storia ha toccato particolarmente Gaia che ha una sorella con la pelle più scura della sua, in quanto la sua mamma ha origini portoghesi. La sua opinione sui social non è passata inosservata:

“Mia sorella, con la pelle più scura, veniva denigrata: i ragazzini facevano dei commenti molto stupidi su di lei. Fortunatamente siamo una famiglia che si ama tanto e mia sorella, che è forte e buona di cuore, non ha sofferto troppo per questa cosa”

Parole profonde che descrivono la sua anima.