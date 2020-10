Gaia Gozzi innamorata: chi è il famoso fidanzato dell’ex volto di Amici

Voce stupenda, stile moderno e viso angelico: Gaia Gozzi non poteva non vincere quest’edizione di Amici. Adesso, anche in amore è vincente.

Gaia Gozzi ha sempre cercato di mantenere il riserbo sulla sua vita privata. L’ex vincitrice di Amici, infatti, sui social cerca di evitare foto troppo personale. In molti si sono chiesti se fosse o meno fidanzata. In momento così importante per la sua carriera musicale dovrebbe evitare di pensare all’amore, ma a cuore – purtroppo o per fortuna- non si comanda. Ecco chi è la sua fiamma secondo i gossip in rete.

Gaia Gozzi innamorata pazza: chi le ha rubato il cuore?

Si chiama Daniele Dezi l’uomo che pare abbia fatto innamorare Gaia Gozzi. E’ un noto produttore musicale. Dopo l’esperienza di Amici per Gaia si stanno aprendo tante porte. In fondo, il suo talento, è innegabile. Il gossip la vedeva inizialmente legata ad Alberto Urso ma, secondo i gossip del Vicolo delle News, avrebbe letteralmente perso la testa per uno dei produttori più in voga della musica italiana della neo scena indie pop.

Il principe azzurro di Gaia pare sia, sui social, noto come Orang3. Bravo musicista ma anche produttore musicale che ha collaborato con diversi artisti (in particolare cantanti della scena musicale indie). Tra i nomi più noti dei suoi ‘affiliati’ c’è il rapper romano Gemello, Coez, Gemitaiz, Carl Brave, Franco126, Achille Lauro. Ma ha collaborato in minor parte anche con Salmo, Clementino, Ensi e MadMan.

Daniele Dezi, curiosità sul fidanzato di Gaia

Daniele Dezi ha iniziato a muovere i primi passi nella musica quando era molto giovane, approcciando lo studio del basso attorno ai 14 anni. In una recente intervista ha rivelato il suo entusiasmo per la nuova visibilità del genere che più gli appartiene:

grazie alla visibilità del cantautorato indie, è possibile parlare di un buon momento per la scena musicale italiana.

Sui social è abbastanza seguito ma sicuramente vedere il suo nome accanto a quello di Gaia gli permetterà di avere più visibilità.

Ti potrebbe interessare: Gaia Gozzi e l’incidente osé sul palco – foto

Leggi anche: Gaia Gozzi, lato A in primo piano

Su intagram, infatti conta poco più di 20mila persone tra i suoi followers. C’è da dire che Daniele Dezi è papà di una bambina di sette anni, che appare spesso nei suoi scatti social. Altri momenti riguardano il suo lavoro.