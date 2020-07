Amici di Maria De Filippi, Gaia Gozzi stupisce i suoi fan: lo scatto in intimo manda in tilt la rete

La 19° edizione di Amici di Maria De Filippi ha visto trionfare Gaia Gozzi. La cantante emiliana è riuscita a conquistare tutti con la sua splendida voce e per il suo fascino.

Molto attiva sui social, l’artista ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha mandato in tilt la rete: la svolta è sensuale!

Gaia Gozzi incantevole sui social

Nata da madre brasiliana e padre italiano, nasce a Guastalla (Reggio nell’Emilia), Gaia Gozzi ha raggiunto la notorietà in seguito alla partecipazione alla 19° edizione di Amici di Maria De Filippi riuscendo ad ottenere la vittoria contro il ballerino Javier. In passato, ha partecipato alla decima edizione del format televisivo X Factor, entrando a far parte del team di Fedez, e si classifica seconda. (per scoprire qualcosa di più su di lei, leggi l’articolo al seguente link)

Dopo aver conquistato il primo posto all’interno del talent show di Canale 5, la cantante emiliana è pronta a conquistare anche il cuore degli italiani con la sua straordinaria bellezza. La giovane è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di condividere scatti che riguardano la sua vita professionale e privata. Non molte ore fa, ha condiviso una foto in cui si mostra in intimo, fan in tilt.

La cantante emiliana è intimo

Oltre ad aver una bellissima voce, Gaia Gozzi è dotata di grande fascino e lo dimostra anche l’ultimo scatto condiviso su Instagram.

In queste ore, infatti, l’artista emiliana ha condiviso un nuovo scatto in cui si mostra in una veste decisamente inedita. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi si mostra con indosso un reggiseno di pizzo nero che manda in visibilio il popolo del web.