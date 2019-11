Chi è Gaia Gozzi? Ex concorrente di X Factor, oggi nella rosa dei cantanti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi

Scopriamo tutti i segreti di Gaia Gozzi, la giovane cantante che farà presto il suo ingresso ad Amici 19.

Chi è Gaia Gozzi

Di origine italo-brasiliana, Gaia nasce il 29 settembre del 1997.

Qualche telespettatore attento si ricorderà già della giovane cantante. Nel 2016, infatti, ha fatto parte del gruppo delle Under Donna guidate da Fedez a X Factor 10, piazzandosi al secondo posto nella classifica finale del talent show.

Gaia ha pubblicato l’inedito New Dawns e l’omonimo album. Nel 2017 ha poi pubblicato Fotogramas, un brano in portoghese. Assieme a Briga, ha cantato la sigla del cartone animato Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir.

Al momento, la notizia che coinvolge la giovane Gaia è forse l’anticipazione più interessante dopo l’arrivo di Anna Pettinelli come professoressa di canto ad Amici 19: Gaia Gozzi, seconda classificata ad X Factor 10, è ufficialmente una concorrente del talent show di Maria De Filippi.

Vita privata e curiosità

Gaia Gozzi vive in provincia di Reggio Emilia. Nel corso della sua infanzia e adolescenza ha praticato numerosi sport, tra cui la ginnastica artistica.

Ha trascorso un anno negli Stati Uniti, in particolare in Oregon, opportunità che le ha consentito di ampliare moltissimo la sua mente. La giovane ha vissuto anche in Germania, da sola, per un po’ di tempo.

Considerata la sua intenzione e la sua forte motivazione nel partecipare a X Factor 10, all’epoca la giovane Gaia si ritrovò ad affrontare l’orale di maturità nello stesso giorno in cui sostenne anche gli Home Visit con il cantante italiano e giudice di X Factor, Fedez!

Gaia è stata fidanzata per vario tempo con un ragazzo di nome Giorgio, con cui, secondo alcuni rumor, sarebbe però finita.