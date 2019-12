Gaia Gozzi, chi è la cantante di Amici 19: testo e traduzione di Chega

Chi è Gaia Gozzi? Ex concorrente di X Factor, cantante amata dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ecco testo e traduzione di Chaga

Scopriamo tutti i segreti di Gaia Gozzi, la giovane cantante amata dal pubblico di Amici 19 con testo e traduzione della sua canzone inedita Chaga

Chi è Gaia Gozzi

Di origine italo-brasiliana, Gaia nasce il 29 settembre del 1997.

Qualche telespettatore attento si ricorderà già della giovane cantante. Nel 2016, infatti, ha fatto parte del gruppo delle Under Donna guidate da Fedez a X Factor 10, piazzandosi al secondo posto nella classifica finale del talent show.

Gaia ha pubblicato l’inedito New Dawns e l’omonimo album. Nel 2017 ha poi pubblicato Fotogramas, un brano in portoghese. Assieme a Briga, ha cantato la sigla del cartone animato Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir.

Al momento, la notizia che coinvolge la giovane Gaia è forse l’anticipazione più interessante dopo l’arrivo di Anna Pettinelli come professoressa di canto ad Amici 19: Gaia Gozzi, seconda classificata ad X Factor 10, è ufficialmente una concorrente del talent show di Maria De Filippi.

Vita privata e curiosità

Gaia Gozzi vive in provincia di Reggio Emilia. Nel corso della sua infanzia e adolescenza ha praticato numerosi sport, tra cui la ginnastica artistica.

Ha trascorso un anno negli Stati Uniti, in particolare in Oregon, opportunità che le ha consentito di ampliare moltissimo la sua mente. La giovane ha vissuto anche in Germania, da sola, per un po’ di tempo.

Considerata la sua intenzione e la sua forte motivazione nel partecipare a X Factor 10, all’epoca la giovane Gaia si ritrovò ad affrontare l’orale di maturità nello stesso giorno in cui sostenne anche gli Home Visit con il cantante italiano e giudice di X Factor, Fedez!

Gaia è stata fidanzata per vario tempo con un ragazzo di nome Giorgio, con cui, secondo alcuni rumor, sarebbe però finita.

Gaia Gozzi – Chega Testo e Traduzione

Chega è il brano di Gaia Gozzi che sta letteralmente spopolando sul web, dopo che la giovane allieva di Amici di Maria De Filippi lo ha cantato sul palco. Non è noto chi abbia scritto la canzone, che è in lingua portoghese e che si focalizza sull’importanza degli affetti e sul loro valore, maggiore rispetto a quello dei soldi.

Testo della canzone Chega di Gaia Gozzi

Bendita dor me deixe em paz

Bendita dor me deixe em paz

E se ele some quando eu tô na cama

Melhor deixar de vez

Pra mim não é que tanto faz

Pra mim não é que tanto faz

Pra mim nao vale ir embora

Já chegou a hora (de me tornar feliz)

Ela joga nas estradas só mentira pra não ter demora

Sem demora

Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz

Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz

Sem expectativa, saturação da vida

Sem expectativa, saturação da vida

Sem expectativa, saturação da vida

Sem expectativa, saturação da vida

Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz

Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz

Traduzione canzone Chega di Gaia Gozzi



Benedetto dolore lasciami in pace

Dolore benedetto lasciami in pace

E se sparisce quando sono a letto

Meglio lasciarlo per sempre

Per me non ha così tanta importanza

Per me non ha così tanta importanza

Per me non conta andarsene

È giunta l’ora di essere felice

Gioca per strada, solo menzogne, per non avere ritardi

Senza indugio

Basta, basta con le strade

E non serve a niente

Avere soldi per vivere così sola

Senza amore e pace

Basta, basta con le strade

E non serve a niente

Avere soldi per vivere così sola

Senza amore né pace

Senza prospettive, stufa della vita

Senza prospettive, stufa della vita

Senza prospettive, stufa della vita

Senza prospettive, stufa della vita

Basta, basta con le strade

E non serve a niente

Avere soldi per vivere così sola

Senza amore e pace

Basta, basta con le strade

E non serve a niente

Avere soldi per vivere così sola

Senza amore né pace