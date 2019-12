Le esequie di Gaia e Camilla le due 16enni morte nell’incidente a Roma si terranno domattina in Via Flaminia Vecchia, commozione di famiglia e conoscenti

Mentre le polemiche e le indagini proseguono intorno al terribile incidente che ha portato via le due 16enni Gaia e Camilla domani è il giorno del funerale che si terrà a Roma.

Il dolore per la morte di Gaia e Camilla alimentato da nuovi particolari

Non si placa il dolore per la morte delle due giovanissime Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli che nella notte tra sabato e domenica sono rimaste uccise in un tremendo incidente in Corso Francia nel quartiere Ponte Milvio a Roma.

La vicenda appare terribile e ancora poco chiara e si arricchisce di particolari ogni giorno.

Le due 16enni pare che stessero tornando a casa e preoccupate per il ritardo avrebbero deciso di attraversare le tre corsie di Corso Francia in un punto buio e senza strisce pedonali.

Il suv del 20enne Pietro Genovese, figlio del noto regista non ha potuto evitarle anche se la sua posizione non è ancora chiarita essendo risultato positivo ad alcool e droghe.

Oltre all’ultimo sms mandato alla mamma da una delle due ragazze morte sul colpo, a fare rabbrividire sarebbero anche alcuni particolari emersi nelle ultime ore.

Altre auto sarebbero passate sopra ai corpi delle due giovani – anche se l’autopsia nega questo particolare – e si sospetta l’intervento di sciacalli che hanno sottratto gli effetti personali delle ragazze durante le fasi concitate dei soccorsi.

Il nulla osta alle esequie è finalmente arrivato

I parenti, gli amici tutti quelli che hanno seguito la vicenda sono ancora sconvolti per l’insensata tragedia ma ora arriva la notizia che il momento di rendere l‘ultimo saluto a Gaia e Camilla è giunto.

I funerali sono infatti stati programmati per domattina sempre a Roma nella Parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore in via Flaminia Vecchia come riporta Il Corriere.

Anche se le indagini proseguono per chiarire la vicenda, le famiglie delle due giovani e gli abitanti del quartiere saranno presenti per lasciare un pensiero alle due povere ragazze.

Tantissimi i messaggi d’affetto e di dolore insieme a fiori e pensieri continuano ad arrivare da parte di tantissimi cittadini sul luogo della tragedia.

La famiglia del giovane accusato di omicidio intanto ha fatto sapere di essere vicina alle famiglie delle vittime e di provare un dolore per l’accaduto che non passerà mai.