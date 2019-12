Gaia e Camilla, chi sono le due ragazze morte a Ponte Milvio: il terribile racconto di un testimone

Erano Gaia e Camilla le due amiche inseparabili di 16 anni morte questa notte a Ponte Milvio a Roma

Quello che è accaduto questa notte è terribile: Gaia e Camilla hanno perso la vita a 16 anni. Ecco chi erano queste due ragazze.

Chi erano le due ragazze morte investite a Roma

Avevano solo 16 anni ed erano compagne di scuola, le due ragazze che questa notte sono morte dopo essere state investite a Roma.

Gaia Von Freymann di origini finlandesi e l’amica Camilla Romagnoli, come evidenzia il Messaggero, stavano tornando a casa a piedi. Buio e strada bagnata, un’auto è arrivata e le ha travolte uccidendole sul colpo: al volante un ragazzo di 20 anni che si è fermato immediatamente a prestare soccorso e lanciare l’allarme.

Sempre secondo il quotidiano, Camilla aveva i documenti mentre per Gaia è stato necessario il riconoscimento da parte del padre – Ufficiale dei Carabinieri.

La testimonianza agghiacciante

Il gestore di un locale in Corso Francia, uno dei primi ad accorrere non appena accaduto il grave fatto, ha raccontato – come si legge anche sul TgCom24 -:

“ho sentito un gran boato e siamo usciti dal locale. pensavo ad un tamponamento poi ho visto le due ragazze a terra. Sono sicuramente state sbalzate per alcuni metri”

L’uomo ha poi accolto nel locale i genitori delle due ragazze, uno dei quali fornitore e amico da molti anni:

“erano sconvolti”

Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia locale del Gruppo Parioli e il ragazzo è stato sottoposto ai test per capire se fosse sotto effetto di stupefacenti o alcol.

Un amico delle ragazze, sempre come racconta il Messaggero, ha detto che proprio poco prima la mamma di una delle due ragazze aveva mandato un messaggio: