Gabriella Pession, tutti i segreti dell’attrice: carriera, vita privata e curiosità

Chi è Gabriella Pession, la bellissima attrice protagonista di Oltre la soglia, serie tv di Canale 5 in onda dal prossimo 6 novembre

Scopriamo tutti i segreti della bella e talentuosa attrice Gabriella Pession, che i telespettatori avranno modo di ammirare dal prossimo 6 novembre su Canale 5 con la fiction Oltre la soglia.

Chi è Gabriella Pession

Gabriella Pession nasce a Daytona Beach, il 2 novembre del 1977.

Entra a far parte del mondo dello spettacolo, posando come modella per alcune campagne pubblicitarie e set fotografici per riviste di settore. Nel 1997 debutta, invece, al cinema con il film Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni. Lo stesso regista, la dirigerà anche ne Il pesce innamorato del 1999.

Impegnata nel cinema, è in realtà con la televisione che la Pession raggiunge la sua popolarità. Tra il 2004 e il 2006, è nella serie tv di Rai Uno, Orgoglio, ne Il Grande Torino (2005) e ne Il capitano (2005-2007).

Il vero e proprio successo arriva però con l’interpretazione di Vittoria Mari, protagonista nella serie tv Capri. Nel 2018 è al cinema con il film Se son rose…, per la regia di Leonardo Pieraccioni. Nel 2019 torna in tv con la seconda stagione de nel 2019 è di nuovo in tv con la seconda stagione de La porta rossa e con Oltre la soglia, la fiction di Canale 5, formata da 12 episodi, in onda dal prossimo 6 novembre 2019, dove interpreta Tosca Navarro.

Vita privata e curiosità

L’attrice è nota per difendere i diritti degli animali, collaborando con diverse ONLUS animaliste. Nel 2012 partecipa alla mobilitazione di denuncia contro lo sterminio dei cani in Ucraina in vista del campionato d’Europa 2012.

La Pession ha avuto una storia d’amore durata 7 anni con il collega Sergio Assisi, nata durante le riprese della fiction Capri. Nel 2016 sposa il collega Richard Flood, con cui aveva iniziato una relazione nel 2012 e da cui aveva avuto un figlio nel 2014, Giulio Flood.