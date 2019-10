Gabriella Golia: che fine ha fatto la famosa annunciatrice Tv? Ecco com’è cambiata – Foto

Che fine ha fatto la storica Signorina Buonasera Gabriella Golia? Scopriamo com’è oggi e cosa fa l’ex annunciatrice tv anni ’80.

La bella Gabriella Golia, ha accompagnato le serate tv di generazioni intere. Ora non è più in televisione, che fine ha fatto?

Gabriella Golia volto tv indimenticabile

Per tutto il periodo anni ’80-’90 il volto di Gabriella Golia era uno dei più conosciuti.

Entrava nelle case degli italiani ogni sera per annunciare i programmi della serata di Italia 1 dando informazioni e curiosità in un periodo in cui le annunciatrici tv erano una colonna dei palinsesti tv.

La sua professionalità ed il suo sorriso rassicurante e sempre radioso insieme alla sua voce calda ha accompagnato i telespettatori fino al 2002, partecipando anche ad alcune trasmissioni tv e recitando nella sit-com “Vicini di casa” poi la sua presenza in tv è diventata sempre più rara.

Purtroppo non è riuscita ad esprimere altre sue capacità artistiche come la passione per la danza che l’aveva portata a sognare addiruttura la Scala di Milano.

L’allontanamento dalla tv: le sue parole

Il successo di Gabriella Goia ha iniziato a decrescere in concomitanza con la sua gravidanza.

Nonostante il suo impegno in tv per i primi sette mesi di gravidanza, Mediaset comunica ufficialmente ai telespettatori che la Golia si sarebbe assentata fino al parto.

Dopo la nascita dell’amato figlio Tommaso nel 1997 però non è più tornata sugli schermi delle reti maggiori.

E’ lei stessa a raccontare al settimanale Oggi come andarono i fatti:

“Ho scelto di fare la mamma, quando ho cambiato idea era troppo tardi.”

Ammette Gabriella che la tv le manca:

“Mancherebbe a chiunque abbia fatto questo lavoro.” “La tv è la tua linfa vitale, lavori per il pubblico”.

Come altre star pian piano sono state dimenticate ma il loro nome evoca ancora il loro ricordo forte e la nostalgia di sapere che fine hanno fatto è grande.

Cosa fa oggi Gabriella?

La Golia, non ha però abbandonato del tutto il mondo della tv: dal 2010 al 2012 ha fatto nuovamente l’annunciatrice sulla rete regionali Studio1, conducendo anche un Talk Show.

Oltre a qualche ospitata nelle trasmissioni Mediaset dal 2018 conduce un programma su Sky Business Life.

Ma Gabriella non nasconde la voglia di tornare sulle reti maggiori e, come lei stessa ha dichiarato, le piacerebbe molto partecipare al seguitissimo Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.