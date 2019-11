Chi è Gabriele Rossi? Attore televisivo e ballerino, protagonista di numerose fiction come “L’onore e il rispetto” e concorrente del Grande Fratello Vip 2016

Scopriamo tutti i segreti di Gabriele Rossi, attore di fiction come Solo per amore, al centro di un gossip assieme a Gabriel Garko.

Chi è Gabriele Rossi

Nasce ad Alatri, il 13 marzo del 1988.

Dopo il diploma scientifico, si laurea con 110 e lode nella facoltà di Storia, Scienze e Tecniche dello Spettacolo, a indirizzo cinematografico, a Tor Vergata a Roma.

Sin dall’età di 7 anni, intraprende la carriera di ballerino, ottenendo numerosi e importanti riscontri. Dal 2008, invece, si dedica al mondo della recitazione. Il debutto di Gabriele Rossi avviene con la parte del figlio di Margherita Buy, nella miniserie televisiva Amiche mie, in onda su Canale 5.

Successivamente recita in fiction come L’onore e il rispetto, Tutti pazzi per amore, Un passo dal cielo, L’isola, Solo per amore e Non uccidere. Nel 2016 ottiene una grande notorietà, partecipando a un’edizione del Grande Fratello Vip.

Oggi Gabriele è un personaggio noto del mondo dello spettacolo italiano, in particolare della televisione, invitato spesso in numerosi programmi tv, per informare i fan sullo svolgimento della sua vita privata e sulle novità riguardanti la sua carriera.

Vita privata e curiosità

Gabriele Rossi è stato fidanzato in passato con una ragazza, con la quale si è mostrato su Instagram. La relazione tra i due è però finita nel 2016.

Alcuni gossip hanno parlato anche di una possibile storia d’amore con Nicole Murgia (sua collega in Tutti Pazzi Per Amore) ma nulla è mai stato confermato.

Oggi, Gabriele Rossi è al centro di un gossip che coinvolge anche Gabriel Garko. Secondo alcuni rumors, la coppia si sarebbe addirittura sposata in gran segreto. I due attori televisivi si sono conosciuti sul set de L’Onore e il Rispetto e da allora sono sempre sembrati come legati da un’amicizia speciale.