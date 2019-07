Gabriele Corsi buttato fuori dalla Rai, l’amaro sfogo: ‘Hanno cambiato solo me’

Gabriele Corsi, ex conduttore di Reazione a Catena non perde occasione per dire la sua parlando della Rai: ”E’ stato un epilogo particolare”

Ormai non è più Gabriele Corsi a condurre il noto quiz show Reazione a Catena. Ma l’ex conduttore del programma non perde occasione per dire la sua e lanciare una frecciatina alla Rai… Ecco che cosa ha detto!

Reazione a catena parla Gabriele: ”E’ stato un epilogo particolare”

Il quiz show di Raiuno: Reazione a catena, va in onda dal Lunedì al Venerdì per tutto il periodo estivo nel tardo pomeriggio. Prima a condurre la trasmissione Gabriele Corsi, ma il timone del programma è passato a Marco Liorni.

La Rai ha deciso di non confermare più Corsi come conduttore del gioco ma di affidarlo per la prima volta a Marco.

Così Gabriele intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, non perde occasione di dire la sua parlando anche dalla Rai.

L’ex conduttore ha dichiarato che per lui Reazione a catena è stata un esperienza straordinaria e che considera la Rai di Napoli come una delle eccellenze della televisione Europea, sostenendo anche la bravura dei suoi autori.

Ma non finisce qui, infatti ha anche dichiarato:

L’epilogo è stato…particolare.. Pensavo di aver detto la mia e di avere una possibilità. Invece nella Rai del cambiamento l’unico ‘cambiato’ sono stato io, ma va bene lo stesso

I progetti per il futuro di Gabriele Corsi

Tuttavia nonostante non sia stato riconfermato come conduttore del programma di Rai uno Gabriele non si lascia abbattere e porta avanti nuovi progetti.

E’ tornato con il gruppo Discovery, che gli aveva affidato la conduzione di Take me out. Ad Ottobre tornerà sullo schermo con un nuovo programma Deal with it-Stai al gioco.

Non ci resta che aspettare Ottobre per vederlo di nuovo e scoprire di cosa si tratta!