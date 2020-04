Gabriele Cirilli, chi sono la moglie e i figli del noto attore comico?

Chi è Gabriele Cirilli, il celebre attore comico e cabarettista italiano, sposato con l’amata Maria e padre del giovane figlio Mattia

Scopriamo insieme tutti i segreti di Gabriele Cirilli, dall’infanzia alla formazione accademica, dagli esordi nel mondo dello spettacolo italiano, fino ad arrivare alla vita privata, che lo lega alla moglie Maria da moltissimi anni e dal figlio Mattia, avuto con lei nel 2001.

Chi è Gabriele Cirilli

Nasce a Sulmona, il 12 giugno del 1967, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Dopo aver conseguito il diploma presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma, diretto da Gigi Proietti, lavora in teatro, cinema e televisione.

In tv, appare per la prima volta nel 1986, quando è uno dei concorrenti de Il gioco delle coppie condotto da Marco Predolin.

Nel corso della sua carriera partecipa a numerosi programmi televisivi come Tale e quale show, Red or Black – Tutto o niente, Colorado, Techetechetè, Eccezionale veramente, La nuova edicola e All Together Now.

Tra i progetti cinematografici più recenti, compaiono, invece, il film Buona giornata, per la regia di Carlo Vanzina, Matrimonio al Sud, regia diretto da Paolo Costella nel 2015 e Nati 2 volte, per la regia di Pierluigi Di Lallo del 2019.

Chi sono la moglie e i figli

Gabriele Cirilli è sposato da molto tempo con Maria De Luca, che ha conosciuto tra i banchi di scuola quando avevano solo 14 anni. Dopo un lungo fidanzamento, la coppia è convolata a nozze nel 1993.

Dalla loro unione nasce, nel 2001, il figlio primogenito Mattia Cirilli, che oggi ha 19 anni.

La moglie, Maria De Luca, è coetanea di Cirilli e oggi è la produttrice del consorte: i due si ritrovano, quindi, a lavorare insieme molto spesso e per entrambi sembra essere davvero una gioia, visto il profondo legame che li unisce.