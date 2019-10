Serena Autieri ‘Ecco perchè è finita con Gabriel Garko’: la verità a distanza di anni dalla rottura

Serena Autieri e Gabriel Garko a distanza di anni dalla fine della loro relazione amorosa emerge il motivo della rottura. Ecco perchè è finita

In queste ultime settimane non si parla d’altro del ‘presunto matrimonio’ organizzato in gran segreto da Gabriel Garko, il quale ha sempre cercato di mantenere il suo privato lontano dai riflettori.

Dopo essere stato paparazzato con la fede al dito dalla rivista di Alfonso Signorini, l’attore è, a detta degli utenti, ‘corso ai ripari’, dichiarando a Domenica In nel salottino di Mara Venier, che la fede che porta al dito è un anello a cui ‘tiene molto’ sottolineando ancora una volta la voglia di mantenere alcune cose private e di non voler raccontare ‘tutto a tutti’, e che il non rivelare aspetti del suo privato ‘non nuoce a nessuno’.

Con le sue parole l’attore de l’‘onore e il rispetto‘ getta ancora ua volta il pubblico nel dubbio, soprattutto rispetto alla sua ‘presunta omosessualità’ mai confermata così come anche la presunta relazione con Gabriele Rossi, il quale porterebbe al dito un anello identico al suo, motivo per cui molti hanno creduto si fossero sposati, mentre sarebbe solo ‘una persona speciale’, con cui ama trascorrere il suo tempo.

Gabriel Garko, la storia con Serena Autieri

Ciò che non tutti sanno o ricordano è sul set della fortunata fiction ‘L’onore e il Rispetto’, è nata una bellissima relazione con l’attrice partenopea Serena Autieri.

Ne parlò qualche tempo fa a Kalispera, ecco che cosa rivelò a riguardo:

‘Con Serena è stata una bellissima storia, molto focosa e passionale come è lei’

poi ha aggiunto che le loro strade si sono poi divise e che lei ha trovato in un altro uomo la felicità:

‘E’ stata davvero una bella storia, adesso però lei ha trovato l’uomo della sua vita e si è sposata. Mi ha invitato al matrimonio, ma non ci sono potuto andare perchè lavoravo’

Ma per quale ragione è finita?

Il motivo della rottura con l’attrice partenopea

Secondo quanto rivelato dal noto magazine online velvetgossip.it, a distanza di diverso tempo la bellissima attrice napoletana avrebbe rivelato le motivazioni che hanno condotto al capolinea la storia con Gabriel Garko.

A quanto pare, a spingere i due a chiudere definitivamente la loro storia, ci sarebbero state delle pesanti incomprensioni sul piano caratteriale, le quali hanno influito fortemente sul loro rapporto al punto da doverlo interrompere.