Gabriel Garko, rapporto finito con Gabriele Rossi? Spuntano le foto di S. Valentino

L’attore Gabriel Garko non frequenterebbe più l’amico Gabriele Rossi e dalle voci la causa sembrerebbe il cantante Lorenzo Licitra. I dettagli.

Il legame mai confermato tra due inseparabili amici Gabriel Garko e Gabriele Rossi sembra essersi spezzato improvvisamente. La spiegazione potrebbe essere la vicinanza con il cantante Lorenzo Licitra come indicato dai fan?

Polemiche e gossip tv per Gabriel Garko

Solo qualche settimana fa nella trasmissione di Pierluigi Diaco, Io e Te, l’attore ha svelato retroscena molto intimi della sua vita lavorativa e privata.

Commentando anche la sua partecipazione in passato al Festival di Sanremo infatti, Garko ha svelato di aver vissuto per molto tempo soggiogato dalla pressione di chi lo voleva perfetto.

“C’erano persone che volevano che io fossi impeccabile e perfetto, tipo robot”

La vita nel mondo dello spettacolo come ha affermato Garko non è stata facile per lui e lo ha cambiato e psicologicamente provato fino ad aver bisogno di ricorrere all’aiuto di un terapista.

Grazie a tale percorso però l’attore avrebbe capito di dover dar meno importanza ad alcuni aspetti.

Per la sfera privata Garko è sempre stato invece più restio ad aprirsi confermando però di essersi reso conto di essere ormai fuori tempo per fare il padre.

Non si è spinto oltre limitandosi a svelare durante l’intervista di aver gusti particolari in fatto di relazioni, affermando però che nessuno può sapere cosa sia davvero la normalità.

E’ finita con Gabriele Rossi? Ecco la spiegazione

Sia Gabriel Garko che Gabriele Rossi non hanno mai confermato chiaramente di avere una relazione, parlando sempre di grande amicizia.

I due però erano fino a poco tempo fa quasi inseparabili.

Il fatto è stato notato dai fan che sui social hanno colto uno strano allontanamento tra i due.

Come a San Valentino infatti, quando Garko avrebbe lasciato un messaggio per Rossi sui social finito però totalmente ignorato.

In più il giovane Rossi sarebbe stato visto in un locale a Milano senza avere al suo fianco Garko come riporta Spy.

In quell’evento l’uomo era da solo ma diversi avvistamenti in altre occasioni hanno confermato che Gabriele fosse accompagnato da Lorenzo Licitra come rivela Solodonna.

Il cantante che ha vinto X-Factor infatti, sembra sempre più vicino a Rossi e ciò potrebbe essere stata la causa della separazione con Garko.

I fan di Garko due sono ora in fibrillazione per vedere se sui social la situazione cambia o l’allontanamento sarà definitivo.

Pare però che le ultime voci di crisi siano state smentite dalle foto pubblicate dal settimanale Chi che ha mostrato i due insieme nel giorno più romantico dell’anno: San Valentino.