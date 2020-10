Da settimane Gabriel Garko ci ha abituato a preziose e ricorrenti confessioni private. Il mezzo utilizzato sono stati gli studi televisivi Mediaset. Dopo il suo coming out al Grande Fratello Vip, autentico filo diretto con il pubblico, l’attore torna a raccontarsi a Verissimo, dove ha affrontato apertamente argomenti delicati quali la sua omosessualità.

Un passato buio e complicato quello di Gabriel Garko. Sabato 3 ottobre il quarantottenne torinese sarà di nuovo ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin e lascerà di stucco il pubblico di Verissimo. Ecco alcuni estratti dell’intervista esclusiva:

“Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”