Gabriel Garko, la prima cosa che ha fatto dopo l’outing al GF Vip

Qual è la prima cosa che ha fatto Gabriel Garko dopo essersi riappropriato della sua identità sessuale? Se lo chiedono tutti coloro che hanno seguito il suo coming out in diretta televisiva.

La prima cosa bella dopo un lungo calvario interiore. Gabriel Garko ha contato i giorni, forse le ore, in attesa del suo coming out pubblico. Un desiderio di libertà e di poter urlare al mondo la propria sessualità, covato per tanti anni.

Poco meno di due giorni fa, l’attore torinese si è riappropriato della sua identità affettiva e sessuale. Dopo aver vissuto nella finzione per molti anni, a causa di presunte clausole contrattuali, per Gabriel Garko è venuto il tempo di svelare il suo vero “io”.

Gabriel Garko, la prima cosa che ha fatto dopo il coming out pubblico

Gabriel Garko torna a vivere serenamente la sua omosessualità. Nelle ore immediatamente successive alla quarta puntata del Grande Fratello Vip, il ritorno alla vita del quarantottenne piemontese ha monopolizzato l’attenzione del web.

Dopo aver fatto outing davanti a milioni di telespettatori, l’affascinante attore ha trascorso la giornata di sabato con Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia. Sul profilo ufficiale dell’attrice è apparso un video che riportava la seguente didascalia:

“Ma adesso chi sono io? Imma Battaglia, Eva Grimaldi o Gabriel Garko? Ma chi se ne frega, siamo amici e ci amiamo”

Il filmato è stato commentato dalla stessa Eva Grimaldi, che contestualmente al coming out di Garko, ha urlato a mezzo social:

“Grande fratello, evviva la libertà!”

Gabriel Garko ed Eva Grimaldi hanno dovuto simulare una finta love story dal 1997 al 2001, in occasione del lancio della fiction “Il Bello Delle Donne”. Una favola surreale terminata pochi anni dopo, quando Eva Grimaldi dichiarò che la storia era tramontata per colpa della differenza d’età.