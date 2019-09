Gabriel Garko vuota il sacco ‘Sono innamorato, prima mi vergognavo ‘: l’attore si racconta in un’intervista a Vero

Gabriel Garko si racconta in una lunga intervista a Vero svela alcuni particolari della sua infanzia e del suo nuovo amore

Gabriel Garko si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Vero. Garko è uno degli attori più apprezzati e amati dal pubblico italiano, non solo per la sua bravura, ma sopratutto per la sua inimitabile bellezza.

L’attore si è raccontato durante l’intervista , parlando dell’amore per la recitazione e di come fin da piccolo ha seguito il sogno di diventare attore e dell’amore nella sua vita sentimentale.

Gabriel Garko e l’amore per la recitazione

Il giovane e bellissimo Gabriel Garko, si è sfogato in una lunga intervista al settimanale Vero. L’attore ha parlato di come è nata la sua passione per lo spettacolo e di come grazie al suo fascino e la sua bellezza è riuscito a realizzare il suo sogno. Gabriel infatti ha dichiarato che la sua è stata una passione nata fin da piccolo, all’incirca all’età di 9 anni.

Lo stesso racconta di essere sempre stato appassionato di questa professione, tanto che spesso e volentieri si recava al cinema da solo, per imparare il meglio dagli attori dell’epoca.

Ma l’amore per la recitazione è stata difficili da intraprendere sopratutto da piccolo. Nelle recite scolastiche infatti, Gabriel ha dichiarato che ha fatto molta difficoltà a parteciparvi:

“Devo confessare che non ho mai partecipato ad una recita scolastica perché mi vergognavo”

Ad oggi si direbbe che Garko sia tutt’altro che timido,ma fortunatamente ha inseguito il suo obiettivo, riuscendo a realizzare il suo più grande sogno, ovvero quello di diventare un grande attore.

Garbriel Garko follemente innamorato

L’attore durante l’intervista ha anche parlato dell’amore che lo lega ad una persona. Alla domanda ‘Sei single o fidanzato?’ Gabriel storce un po il naso e risponde:

“Si sono fidanzato, ma non chiedetemi altro”

Ma cosa avrà voluto dire? Gabriel infatti non ha voluto rivelare chi fosse la persona che ormai da tempo gli è a fianco. In molti infatti sospettano che l’attore abbia una relazione con una persona e che non voglia rivelare il sesso. Lo stesso infatti si è ritrovato spesso e volentieri a smentire queste dicerie sul suo conto, difendendosi a pieni polmoni dalle accuse dei giornalisti e degli haters del web.

Anche se in molti sospettano che l’attore abbia una relazione omosessuale, Gabrel non ha mai confermato tale accuse. In ogni caso, uomo o donna che sia, se lui è felice ed innamorato, non possiamo che esserne felici.