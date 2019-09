‘Si è sposato con un uomo’ Gabriel Garko con la fede al dito: l’attore rompe il silenzio sui social sul gossip

Gabriel Garko ‘sposato in gran segreto con Gabriele Rossi’, la foto delle fedi uguali all’anulare sinistro impazza sui social

Gabriel Garko è uno degli attori più amati dal pubblico italiano, grazie alle sue molteplici interpretazioni in grandi pellicole e serie televisive.

Nelle ultime settimane è ritornato al centro del gossip rosa, a seguito di alcuni scatti inediti resi noti dal Settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Gli scatti inediti, mostrano l’attore di ‘Onore e Rispetto’, con la fede all‘anulare sinistro.

La rivista ha così lanciato lo scoop di un matrimonio organizzato in gran segreto da Garko e la sua dolce metà, tesi rinforzata anche dall’ultima intervista sempre a ‘Chi’, secondo cui nel caso di matrimonio, avrebbe fatto il grande passo lontano da occhi indiscreti, per tutelare la sua privacy.

Tutti si son chiesti a tal proposito, con chi si è sposato Gabriel Garko?

Gabriel Garko ‘sposato con un uomo’? La risposta dell’attore spiazza tutti

Secondo quanto rivelano gli ultimi post social, Gabriel Garko attualmente si troverebbe in Egitto, per partecipare ad un importante evento cinematografico il Gouna Film Festival, insieme a Gabriele Rossi.

Già da tempo, voci di corridoio raccontavano della presunta omosessualità dell’attore torinese e della sua presunta relazione con un altro grande attore italiano Gabriele Rossi.

Tuttavia, anche con tono seccato e infastidito, la notizia è stata più volte smentita, anche se i fatti raccontano tutta un’altra storia.

Spesso infatti i due sono stati paparazzati insieme, in doversi occasioni, tra cui viaggi, giornate rilassanti alle terme.

Dopo lo scoop lanciato da ‘Chi’ e le Stories e le foto pubblicate su instagram da entrambi, ai fan è sorta spontanea una domanda: ‘Ti sei sposato con un uomo?’. Con ironia Gabriel Garko ha smentito la notizia, asserendo di averlo scoperto anche lui tramite i giornali (articolo continua dopo foto):

Gabriel Garko e Gabriele Rossi portano la stessa fede al dito, lo scatto manda i fan in delirio

Dopo lo scoop di ‘Chi’ e la fede al dito di Garko, i fan più accaniti si sono recati sul profilo social di Gabriele Rossi, il ‘presunto marito’ dell’attore torinese.

Lo scatto risalente a circa 6 settimane fa, è stato preso d’assalto da alcuni utenti, i quali non hanno potuto fare a meno di notare che anche Rossi, porta all’anulare sinistro la fede al dito.

La stessa fede al dito dell’attore, sarebbe una conferma del matrimonio avvenuto in gran segreto? I fan dei due attori, si sono chiesti a tal proposito il perchè di tanto mistero, quando in realtà non ci sarebbe alcunchè di male e si sentono in qualche modo dispiaciuti e un pò ‘presi in giro’ del fatto che se così realmente fosse si ‘nascondono’ (lo scatto social di Gabriele Rossi dopo le screen dei commenti):

Ecco lo scatto che ritrae Gabriele Rossi con la fede al dito: